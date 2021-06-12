Reuters: премьер Канады призвал лидеров G7 согласовать единый подход к Китаю

ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остальных лидеров Группы семи (G7) выработать единый подход в отношении Китая. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Подробностей агентство не приводит.

В начале июня Трюдо заявил, что международное сообщество может использовать предстоящие в 2022 году зимние Олимпийские игры в Пекине как инструмент давления на Китай в вопросе соблюдения прав человека. Премьер Канады пообещал поднять этот вопрос на предстоящем саммите G7.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Суд над ними начался в марте и проходит в закрытом режиме. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.

Страны Запада ранее неоднократно заявляли о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает.