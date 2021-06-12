Байден обсудил с премьером Италии Драги политику в отношении России и Китая

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги на полях проходящего в английском графстве Корнуолл саммита Группы семи (G7) политику в отношении России, Китая и Ливии. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и обсудили приоритеты внешней политики, в том числе Китай, Россию и Ливию", - говорится в сообщении.

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Он принимает участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Швейцарии 16 июня.