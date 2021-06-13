Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, который принял участие во встрече.

"Мы обсудили происхождение [вируса]", - сказал Гебрейесус, говоря о различных версия появления инфекции, охватившей в прошлом году весь мир, добавив, что эта тема "была затронута". "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - приводит агентство слова главы специализированного учреждения ООН в области здравоохранения.

Гебрейесус отметил, что почти 3,75 млн человек умерли в мире от осложнений, вызванных инфекцией, и что из уважения к этим людям необходимо выяснить "происхождение вируса, дабы не допустить, чтобы это случилось вновь".

В конце мая ВОЗ подтвердила, что эксперты организации подготовят для ее генерального директора предложения о проведении второго этапа изучения происхождения коронавируса.

Дискуссии о возникновении коронавируса

США последовательно на различных международных площадках проводят идею проведения "независимого международного расследования" происхождения коронавируса нового типа в Китае. Вашингтон пытается оказать давление на Пекин, чтобы добиться раскрытия всех китайских данных о пандемии и получения доступа к документам и зонам, связанным с первоначальным заражением. В американских СМИ также регулярно появляются версии об искусственном происхождении вируса.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил 24 мая на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности. Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заразился коронавирусом, указали в МИД КНР.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Встреча лидеров "семерки", неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, завершится в воскресенье принятием итогового коммюнике.