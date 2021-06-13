СМИ: НАТО выскажется против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Об этом сообщил в субботу журнал Defense News со ссылкой на источники в Евросоюзе и Конгрессе США.

Согласно этим данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита НАТО. "Этот шаг рассматривается как возможный способ снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой и сделать первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита США - РФ в Женеве 16 июня", - пишет издание.

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Он принимает участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с Путиным в Швейцарии 16 июня.

Саммит НАТО в Брюсселе

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2 часа 30 минут. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.