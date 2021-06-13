СМИ: при взрыве газа в Китае погибли 11 человек

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Сильный взрыв прогремел в воскресенье утром на продуктовом рынке в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй, Центральный Китай). По меньшей мере 11 человек погибли, 133 пострадали, сообщило центральное телевидение Китая.

По его данным, из 133 пострадавших состояние 37 оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка газа. Взрыв произошел около 06:30 по местному времени (01:30 мск) в районе Чжанвань. В результате взрыва разрушено здание рынка, в окрестных домах выбило стекла.

Как сообщают очевидцы, несмотря на ранний час, в это время на рынке было много покупателей, кроме того, люди завтракали в расположенных рядом закусочных.

В городе заработали несколько станций переливания крови. Медики и власти призывают горожан прийти на них и сдать кровь.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.