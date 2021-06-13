Пашинян заявил, что Ереван передал Баку только малую часть карт минных полей

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Армянские власти передали Азербайджану только малую часть карт минных полей, перешедших под контроль Баку, и готовы к дальнейшим обсуждениям. Об этом в воскресенье в городе Егвард Котайской области заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Трансляция его выступления велась в Facebook .

"Некоторые оппозиционные круги начали заявлять, что карты минных полей передали Азербайджану, что можно было обеспечить возвращение всех наших пленных. Дорогие мои, мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Хочу отметить, что еще в декабре мы обменялись такими картами, и это те карты минных полей, которые не разделяют наши позиции, это те карты [минных полей], которые находятся в тылу Азербайджана", - заявил он.

По словам Пашиняна, углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности является приоритетом для Армении.

"Я хочу представить вам мое видение обеспечения безопасности нашей страны. Для обеспечения безопасности очень важно дальнейшее углубление отношений Армении и России. Мы продолжим развивать и углублять стратегическое партнерство с РФ, которая является нашим партнером номер один в сфере безопасности. Сегодня мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими партнерами для решения проблемы в приграничном участке Сотк-Хознавар [с Азербайджаном]", - отметил он.

В субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты заложенных в Агдамском районе 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.