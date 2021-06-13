AFP: Малайзия депортировала главу секты, подозреваемого в участии в похищении ребенка

ТАСС, 13 июня. Власти Малайзии в воскресенье утром выслали из страны гражданина Франции Реми Дайе, являющегося главой одной из сект сурвивалистов - радикалов, готовящихся к наступлению конца света, вызванного крушением современного общества, а также его семью. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

"Я подтверждаю, что они уже депортированы иммиграционными службами", - цитирует агентство слова источника в суде.

Другой источник AFP информировал, что супруга Дайе и их трое детей были переданы французским властям.

20 апреля власти Франции распространили международный ордер на задержание Реми Дайе. Он подозревается в причастности к похищению девочки по имени Миа.

Инцидент произошел 13 апреля в небольшом городке Пульер (восточная часть Франции). К дому, где девочка проживала с бабушкой, подъехала машина с несколькими людьми. Они заявили, что являются работниками социальной службы и им необходимо отвезти ребенка на обследование. Бабушка отдала им ребенка, так как они упомянули фамилии реально общавшихся с нею работников соцслужб. Девочку удалось обнаружить 18 апреля в результате операции, проведенной швейцарской полицией в городе Сен-Круа. Были задержаны пять человек, причастных к похищению ребенка. В ходе допроса задержанных выяснилось, что Реми Дайе является главой секты, в которой состояли подозреваемые.

По данным газеты Le Parisien, Дайе - бывший член французской правоцентристской партии "Модем", образующей в парламенте блок с президентским движением "Республика на марше". Он был исключен из партии в 2010 году. Он является видной фигурой в мировом движении сурвивалистов и среди сторонников теории заговора. Как утверждает газета, Дайе выступает также за совершение "народного государственного переворота" во Франции и ряде других стран.