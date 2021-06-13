В Дели с 14 июня открываются рестораны и магазины

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Власти индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, объявили об очередном ослаблении ограничений, введенных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в воскресенье главный министр Дели Арвинд Кеджривал, с 14 июня открываются все магазины и торговые центры, а также рестораны и кафе, которые будут работать с некоторыми ограничениями.

"После того как коронавирусная инфекция оказалась под контролем, Дели постепенно открывается. Завтра после 5 часов утра (2:30 ночи мск) ограничения для магазинов, торговых центров и ресторанов будут сняты, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в столице снизилось до двухмесячного минимума. Магазины будут открыты все семь дней недели вместо нынешней системы чет-нечет. Рестораны будут открыты, но с 50-процентной заполняемостью", - сказал Кеджривал, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Он подчеркнул, что это будет пробное смягчение режима ограничений на одну неделю. По его словам, если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то вновь будут введены строгие меры. "При этом все школы и другие учебные заведения в Дели останутся закрытыми", - добавил глава столичного правительства.

Режим локдауна действует в индийской столице с 19 апреля, в агломерации также введен ночной комендантский час. На первом этапе сотрудники частных компаний могли работать только из дома, лишь некоторые государственные учреждения и экстренные службы продолжали работу на местах. Открыты были только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешалась доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом. С 31 мая власти разрешили работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям, а с 7 июня открылись рынки и торговые центры по системе чет-нечет (по четным дням открыты одни торговые площадки, по нечетным - другие). Приступило к работе и городское метро, но с максимальной заполняемостью не более 50%.

В Дели за минувшие сутки было зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая в агломерации регистрировали более 20 тыс. заразившихся за сутки. Власти считают, что введенные ограничения позволили сбить волну распространения инфекции. Всего в агломерации за время эпидемии заразились 1 430 844 человека.