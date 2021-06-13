СМИ: Brexit подорвал позиции Лондона на саммите G7

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Вопрос реализации соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза подорвал позиции Лондона на проходящем в графстве Корнуолл саммите Группы семи (G7). Об этом в воскресенье сообщила газета The Observer .

Как отмечает издание, Соединенное Королевство уверенно объявило о поддержке таких инициатив, как вакцинация населения планеты от коронавирусной инфекции и борьба с изменениями климата. Великобритания продемонстрировала свои лидерские способности и в вопросе разработки новой стратегии G7 в отношении Китая. Однако Brexit затмил успехи Лондона, пишет газета.

Недовольство действиями Великобритании по отношению к Brexit, которые потенциально могут негативно сказаться на ситуации в Северной Ирландии, подорвало позиции британского премьер-министра Бориса Джонсона. Напряженность вокруг североирландского вопроса волновала президента США Джо Байдена и серьезно разозлила французскую и немецкую делегации, подчеркивает The Observer.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Это было сделано, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии и подразумевает отсутствие границы между двумя частями острова.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки продуктов животного происхождения и ряда растений в Ольстер, продлится до 1 апреля. Однако в марте правительство Великобритании продлило в одностороннем порядке действие этого режима до 1 октября. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.