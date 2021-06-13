Столтенберг не стал раскрывать разведданные о приписываемой РФ роли в инциденте с Ryanair

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о разведывательных данных, которыми могут руководствоваться страны альянса, утверждая о причастности России к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. В воскресном интервью британской радиостанции Times Radio он заявил, что не может детально обсуждать этот аспект вопроса, и упомянул лишь два косвенных указания на то, что Москва, как он считает, могла сыграть какую-либо роль в произошедшем.

"Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Кроме того, Россия - одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин - столицы одной страны, являющейся членом НАТО, - в столицу другого члена НАТО - Вильнюс", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву "в какой-либо мере ответственной" за произошедшее.

Глава альянса также повторил, что отношения между НАТО и РФ в настоящий момент находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны". Он объяснил это тем, что Россия якобы демонстрирует готовность применять военную силу в отношении соседних государств. Столтенберг также утверждал, что РФ предпринимает попытки влиять на демократические процессы в странах альянса, внося между ними раскол.

"Нам нужно относиться к этому крайне серьезно, наращивая оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваясь развединформацией, сохраняя бдительность и осознавая наличие разнообразных инструментов для осуществления агрессивных действий как военного, так и невоенного характера", - добавил он.

В конце мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявлял, что не исключает причастности РФ к инциденту в Минске, так как ему "сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве". При этом он добавил, что точной информацией по этому поводу Лондон не располагает. В пятницу Рааб признал, что пока британское правительство не получило новых указаний на то, что какую-либо роль в произошедшем могла сыграть Россия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными предположения западных политиков и СМИ по поводу руки Москвы в ситуации с бортом Ryanair и обратила внимание на необходимость досконально изучать факты, прежде чем делать какие-либо выводы.