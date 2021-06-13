В Италии по случаю Дня России провели состязание по виндсерфингу

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Состязание по виндсерфингу прошло в Палермо (остров Сицилия) по случаю Дня России. В мероприятии в заливе Монделло, организованном по инициативе генерального консульства России в Палермо, приняли участие более 30 человек.

Как сообщили в диппредставительстве в воскресенье, победители соревнований получили памятные медали и российские сувениры. Среди женщин золотую медаль получила соотечественница Екатерина Бабикова. "Участники мероприятия, поблагодарив за поддержку и вклад спортивный клуб "Албария", высказались за сохранение традиции проведения такого рода состязания в День России", - проинформировали в генконсульстве.

В Риме по случаю Дня России посольство РФ в Италии запустило праздничный салют с территории резиденции российского посла на вилле Абамелек. За пиротехническим шоу можно было наблюдать с разных точек итальянской столицы, где собрались соотечественники и итальянские зрители. Прямая трансляция также велась в социальных сетях диппредставительства. Как там пояснили, отметить национальный праздник таким образом было решено из-за невозможности провести традиционный торжественный прием по причине действующих коронавирусных ограничений.