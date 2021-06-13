В Мадриде проходит многотысячная акция протеста против помилования каталонских политиков

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против возможного помилования каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, проходит в воскресенье в Мадриде, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Как передает телеканал 24 Oras, к митингу присоединились около 25 тыс. человек.

Акция протеста началась в центре Мадрида на площади Колумба примерно в полдень (13:00 мск). Большинство участников митинга принесли с собой испанские флаги. Они скандируют лозунги с призывом к отставке премьер-министра Педро Санчеса, а также выступают против помилования осужденных. Несмотря на необходимость соблюдать безопасную дистанцию, большая часть собравшихся игнорирует данную меру, принятую в рамках борьбы с пандемией. К масштабной манифестации присоединились лидер оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо, а также руководители крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль и центристской "Граждане" Инес Арримадас.

В конце мая текущего года Верховный суд (ВС) Испании выступил против помилования каталонских политиков. Теперь по этому вопросу свое мнение должно высказать правительство страны. Санчес заверял, что кабмин примет решение о возможном помиловании осужденных в интересах всех жителей страны.

В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся статью 155 конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.