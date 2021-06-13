Reuters сообщило о содержании совместного заявления лидеров G7

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на финальный проект соглашения по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй.

"Мы поддерживаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в проекте документа. В совместном заявлении лидеров "семерки" такая фраза фигурирует впервые.

Лидеры стран G7 выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Мы остаемся серьезно обеспокоены положением дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво и усилить напряженность". - говорится в документе.

Страны G7 призвали Пекин уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, а также автономию Гонконга.

"Мы будет продвигать наши ценности, в том числе призывая Китай уважать права и основополагающие свободы людей, в особенности в связи с ситуацией в Синьцзяне, а также те права, свободы и высокую степень автономии Гонконга, которые гарантированы Объединенной китайско-британской совместной декларацией и британским правом", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Страны G7 призывают к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы также призываем к проведению своевременного, прозрачного, научно обоснованного второго этапа расследования происхождения COVID-19 под руководством ВОЗ", - цитирует агентство проект коммюнике.

G7 намерена расширить до $100 млрд ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения по климату.

"Мы подтверждаем общую цель развитых стран ежегодно собирать до 2025 года по $100 млрд из государственных и частных ресурсов на меры по предотвращению климатических изменений и обеспечение прозрачности их выполнения", - цитирует агентство проект заявления. Отмечается, что одним из главных получателей помощи станут наименее обеспеченные развивающиеся страны.

Лидеры стран Группы семи обязались добиться нулевого выброса CО2 в своих странах как можно быстрее и не позднее 2050 года, говорится в финальном проекте коммюнике. В нем также подчеркивается намерение стран преимущественно отказаться от углеводородного сырья в энергетике в 2030-х годах.