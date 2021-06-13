{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр по соцправам Испании стала новым лидером левой партии "Подемос"

Предыдущий генсек "Подемос" Пабло Иглесиас сообщил о намерении уйти из политики после неудачи партии на региональных выборах в Мадриде

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Ионе Беларра избрана новым генеральным секретарем левой партии "Подемос" ("Мы можем"). Об этом сообщил в воскресенье телеканал 24 Horas.

33-летняя Беларра заняла пост лидера партии по итогам внутрипартийного голосования. "Подемос" входит в состав коалиционного правительства Испании под руководством социалиста Педро Санчеса.

Необходимость избрать нового лидера левых возникла после того, как предыдущий генсек "Подемос" Пабло Иглесиас сообщил о намерении уйти из политики. Это решение было обусловлено неудачей партии на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид.

Теги
Испания
Reuters сообщило о содержании совместного заявления лидеров G7
По данным агентства, лидеры стран Группы семи впервые призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе
Reuters сообщило о содержании совместного заявления лидеров G7
Читать полностью