Министр по соцправам Испании стала новым лидером левой партии "Подемос"

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Ионе Беларра избрана новым генеральным секретарем левой партии "Подемос" ("Мы можем"). Об этом сообщил в воскресенье телеканал 24 Horas.

33-летняя Беларра заняла пост лидера партии по итогам внутрипартийного голосования. "Подемос" входит в состав коалиционного правительства Испании под руководством социалиста Педро Санчеса.

Необходимость избрать нового лидера левых возникла после того, как предыдущий генсек "Подемос" Пабло Иглесиас сообщил о намерении уйти из политики. Это решение было обусловлено неудачей партии на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид.