Вучич попросил Россию о помощи в вопросе Косова и Метохии

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил Россию помочь в решении вопроса Косова и Метохии. С такими словами он обратился к российской делегации в ходе своего выступления в рамках празднования 950-летия монастыря св. Прохора Пчиньского в воскресенье.

"Спасибо вам, российские друзья, что вы и сегодня здесь, в Пчине, с нами. А я вас прошу, чтобы вы своей верой и верой в то, что существуют люди не рабского духа, а свободного, сербского духа, помогли преодолеть трудности и проблемы, стоящие перед нами. Они политические, они касаются Косова и Метохии, помогите нам, чтобы мы вместе из этого вышли", - сказал Вучич.

Обращаясь к сербскому народу, он призвал его к единению: "Единство сербского народа нам важнее и нужнее, чем когда бы то ни было. Мы не такие слабые, как были. Но мы и не такие сильные, как нам хотелось бы. Но мы станем намного сильнее, чем когда-либо были, если будем едины".

Монастырь св. Прохора Пчиньского является одним из древнейших и самых известных монастырей на территории Сербии. Здесь хранятся мироточивые мощи святого Прохора Пчиньского, жившего в 11 веке. Монастырь много раз разрушался и сжигался неприятелями, однако его неизменно восстанавливали.

В торжествах в честь 950-летия монастыря приняли участие президент Сербии Александар Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, патриарх сербский Порфирий, представители власти и духовенства. Российскую делегацию на мероприятиях возглавил митрополит Белгородский Иоанн.