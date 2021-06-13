Страны G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля к 2050 году

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры Группы семи договорились на саммите в Великобритании сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса. Об этом сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Лидеры G7 подписывают ключевые совместные обязательства свести выбросы к нулю не позднее 2050 года, чтобы удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 градуса. Мы сделаем все, чтобы удержаться в пределах 1,5 градуса", - написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен также отметила, что на саммите достигнута договоренность о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования. "Партнеры по G7 договорились постепенно отказаться от угля. Соглашение "семерки" о прекращении финансирования угольной энергетики в глобальном масштабе - это огромное достижение, которое посылает сильный сигнал всему миру", - сообщила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что сейчас в ЕС альтернативная энергетика обеспечивает производство до 25% электроэнергии, сообщество намерено увеличить этот показатель до 38% к 2030 году.

ЕС еще в 2019 году поставил перед собой задачу свести к нулю общие выбросы парниковых газов в экономике Евросоюза до 2050 года и последние два года старался убедить своих партнеров разделить эту задачу.

Что касается угольной энергетики, то одним из лидеров по использованию угля в ЕС является Польша, это наиболее грязное с экологической точки зрения топливо также продолжает широко использоваться в ряде других государств сообщества, включая Германию.