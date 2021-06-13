Блинкен согласился с Путиным, что отношения США и РФ сейчас на самом низком за годы уровне

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

"Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", - ответил Блинкен на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства.

Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу, заявил, что российско-американские отношения "упали до низшей точки за последние годы".

Саммит РФ - США

Блинкен также сообщил, что президент США Джо Байден намерен на саммите в Женеве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с хакерами, атакующими компании для получения выкупа.

"Когда идет речь о кибератаках с целью выкупа, ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, которые занимаются подобными действиями. Эту тему президент [Байден] намерен поднять [в разговоре] с президентом Путиным", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, Байден на встрече с Путиным также намерен попытаться найти возможные сферы для взаимодействия с Россией.