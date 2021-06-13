В Кнессете проходит пленарное заседание по утверждению нового кабмина Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Специальное пленарное заседание израильского парламента, в ходе которого депутаты проголосуют за состав сформированного по итогам выборов 23 марта 36-го правительства страны во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, а также изберут нового спикера, началось в воскресенье в Кнессете. Прямую трансляцию осуществляет парламентская пресс-служба.

Сразу после того как спикер палаты Ярив Левин объявил пленарную сессию открытой, в зал заседаний зашли и заняли отведенные им места президент Израиля Реувен Ривлин, а также избранный глава государства Ицхак Герцог, который заменит Ривлина на посту в конце первой декады июля.

Первым право выступить перед парламентариями получил Беннет. Его выступление уже несколько раз прерывалось выкриками депутатов, в результате чего Левин был вынужден попросить вывести из зала заседаний нескольких парламентариев. Беннет поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху за работу на посту главы правительства на протяжении 12 лет, после чего заявил о намерении продолжать политику по противодействию военной ядерной программе Ирана.

2 июня лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли восемь партий: "Еш Атид", "Ямина" Нафтали Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями Беннет, если кабмин будет утвержден Кнессетом, станет на первые два года премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьером в ротации и сменит Беннета на посту после истечения этого срока.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился нынешний премьер Биньямин Нетаньяху. Ему первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" получила больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов. Нетаньяху руководит правительством Израиля бессменно с 2009 года и будет премьером до момента приведения к присяге нового кабмина.

Все вместе восемь партий, входящих в коалицию Лапида - Беннета, контролируют минимальное большинство в 61 из 120 парламентских мандатов. Отказ всего двух депутатов от голосования в поддержку списка министров может привести к тому, что коалиция не пройдет, а в Израиле через 90 дней состоятся пятые за два с половиной года парламентские выборы.