Блинкен: Байден на встрече с Путиным будет искать возможности взаимодействия США и России

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным намерен попытаться найти сферы для возможного взаимодействия между странами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что саммит "не станет моментом озарения". "Президент ясно даст понять президенту Путину, что мы рассчитываем на более стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Если так будет, есть сферы, в которых наши интересы совпадают, и мы можем найти возможности для сотрудничества", - сказал госсекретарь. "Но если Россия решит продолжить действовать безрассудно и агрессивно, президент даст жесткий ответ", - добавил Блинкен.

По словам госсекретаря, саммит призван помочь "ответить на вопрос, заинтересована ли Россия в более стабильных и предсказуемых отношениях, и найти сферы для сотрудничества". "Мы не получим ответ после одной встречи", - добавил Блинкен.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

"Общение со свободной прессой"

Одиночная пресс-конференция по итогам российско-американского саммита в Женеве будет лучшей формой для общения президента США Джо Байдена со свободной прессой, добавил Блинкен в интервью, не став отвечать на вопрос, означает ли это, что в Белом доме не хотели бы видеть на такой пресс-конференции российские СМИ.

Ведущая сначала задала госсекретарю вопрос о том, не отказался ли Байден от совместной пресс-конференции из-за того, что опасается уступить в этом формате президенту РФ Владимиру Путину. "Я думаю, что для президента это наиболее удобный способ рассказать свободной прессе о том, о чем он говорил с Владимиром Путиным, - ответил на это Блинкен. - Это также станет возможностью подвести итог всей недели - саммита НАТО, G7, ЕС. Это лучшая возможность, чтобы гарантировать, что свободная пресса мира сможет задать свои вопросы, а президент - рассказать, что обсуждалось".

Затем ведущая уточнила, значит ли это, что в Белом доме беспокоятся из-за того, что в совместной пресс-конференции принимала бы участие российская пресса. "Президент даже в этот момент, возможно, проводит одиночную пресс-конференцию по итогам G7, - ушел от ответа Блинкен. - Это бывает не так редко. На наш взгляд, это наиболее эффективный способ рассказать свободной прессе, о чем шла речь и дать возможность ее представителям задать как можно больше вопросов".

В субботу в Белом доме сообщили, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов".