Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден согласен с главой российского государства Владимиром Путиным в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой опустились до низшей точки. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй.
"Я думаю, он прав, это низшая точка", - ответил Байден на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее заявление Путина. По версии президента США, дальнейшее состояние отношений будет зависеть от того, будет ли РФ действовать "в соответствии с международными нормами".
"Мы не стремимся к конфликту. Мы стремимся к тому, чтобы найти решение относительно тех действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал американский лидер.
По его словам, США готовы работать с Россией в сфере стратегической стабильности, еще одной областью совместных усилий может стать борьба с изменением климата.
"Мы, возможно, можем это делать в сфере некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата", - сказал президент США.
Условия улучшения отношений
Байден на встрече 16 июня с Путиным в Женеве намерен ясно обозначить, каковы условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
"Это не соревнование, кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение, - сказал он. - Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений".
Байден добавил, что откровенная дискуссия один на один будет лучшим способом обсудить с российским лидером имеющиеся противоречия и возможные сферы взаимодействия. "Я знаю, что вы не сомневаетесь, что я буду очень откровенен с ним относительно наших озабоченностей. Я расскажу, как встреча прошла с моей точки зрения, он расскажет о ней со своей. Но я не хочу, чтобы внимание переключилось на то, подали ли мы руки и как мы стояли", - отметил глава Белого дома.
Борьба с киберугрозами
G7 будет работать сообща над нейтрализацией киберугроз со стороны как государств, так и преступных элементов, сообщил Байден. "Мы договорились о том, чтобы совместно работать по киберугрозам со стороны государственных и негосударственных игроков, например, преступных сетей, использующих вирусы-вымогатели", - сказал он.
По словам президента, страны также договорились о "привлечении к ответственности государств, укрывающих игроков, использующих вирусы-вымогатели".
По словам американского лидера, США открыты для идеи привлечения к ответственности своих киберпреступников, действующих против РФ.
Байдена попросили уточнить, открыт ли он для идеи передачи России таких киберпреступников. "Да. Я открыт. Если против России совершены преступления, и в действительности люди, их совершившие, находятся в Соединенных Штатах, то я привержен тому, чтобы привлекать их к ответственности", - заявил он.
При этом Байден подтвердил, что он в курсе высказываний президента России Владимира Путина, который ранее отметил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников США, если Вашингтон станет действовать таким же образом. "И я слышал об этом. Мне передали, когда я летел сюда (в аэропорт близ Карбис-Бэй, где состоялась пресс-конференция американского лидера - прим. ТАСС), что он (Путин - прим. ТАСС) это сказал. Считаю, что это потенциально хороший признак прогресса", - подчеркнул Байден.
Усиление ЕС
Президент рассказал, что КНР заявляла США, что Вашингтону не следует усиливать ЕС и работать в формате "четверки" с Австралией, Японией и Индией.
"Я обратил внимание на разговор, который у меня состоялся с одним из лидеров, вообще-то с Китаем. И это была просьба, чтобы я не пытался, когда меня спросили, что я собираюсь делать после избрания [на пост президента США], я ответил, что мы собираемся восстановить прочность американских отношений, чтобы на нас снова можно было рассчитывать в альянсах, и было предположено, что, возможно, не стоит добиваться работы "четверки", то есть Индии, Японии, Австралии и Соединенных Штатов, и, возможно, не стоит добиваться укрепления Евросоюза, чтобы иметь дело с Западом", - утверждал Байден.
"И я сказал, что американский президент, каждый президент и премьер-министр должен представлять ценности своей страны", - добавил американский лидер. Он не пояснил своих слов.
В марте впервые прошел саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония). В связи с распространением нового коронавируса в мире он проходил в формате видеосвязи. Группа стран ранее регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Происхождение коронавируса
Мировое сообщество должно получить доступ к институту вирусологии в Ухане, чтобы установить происхождение нового коронавируса, считает Байден.
Американский лидер отметил, что пока "не пришел к выводу" относительно происхождения коронавируса. "У нас не было доступа к лабораториям, чтобы установить это", - добавил Байден. "У нас должен быть доступ. У мира должен быть доступ", - подчеркнул американский лидер.