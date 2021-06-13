Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден согласен с главой российского государства Владимиром Путиным в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой опустились до низшей точки. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй.

"Я думаю, он прав, это низшая точка", - ответил Байден на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее заявление Путина. По версии президента США, дальнейшее состояние отношений будет зависеть от того, будет ли РФ действовать "в соответствии с международными нормами".

"Мы не стремимся к конфликту. Мы стремимся к тому, чтобы найти решение относительно тех действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал американский лидер.

По его словам, США готовы работать с Россией в сфере стратегической стабильности, еще одной областью совместных усилий может стать борьба с изменением климата.

"Мы, возможно, можем это делать в сфере некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата", - сказал президент США.

Условия улучшения отношений

Байден на встрече 16 июня с Путиным в Женеве намерен ясно обозначить, каковы условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Это не соревнование, кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение, - сказал он. - Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений".

Байден добавил, что откровенная дискуссия один на один будет лучшим способом обсудить с российским лидером имеющиеся противоречия и возможные сферы взаимодействия. "Я знаю, что вы не сомневаетесь, что я буду очень откровенен с ним относительно наших озабоченностей. Я расскажу, как встреча прошла с моей точки зрения, он расскажет о ней со своей. Но я не хочу, чтобы внимание переключилось на то, подали ли мы руки и как мы стояли", - отметил глава Белого дома.

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