Блинкен сообщил, что Байден прямо заявит Путину о возможности найти сферы сотрудничества

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве прямо заявит российскому лидеру Владимиру Путину, что США стремятся к более предсказуемым отношениям, Москва и Вашингтон при желании могут найти сферы сотрудничества. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.
"Президент [Байден] хочет сделать два дела, и он ясно дал понять это: прямо заявить президенту Путину, что мы стремимся к более предсказуемым стабильным отношениям, и, если мы сможем это сделать, то есть сферы, в которых сотрудничество отвечает нашим взаимным интересам. Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим решительно", - сказал Блинкен. В пример он привел ответные меры Вашингтона, принятые в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы, ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, масштабной кибератакой на компьютерные сети правительства и компаний США.
"Россия должна будет решить [и показать] своими действиями, в каком направлении она хочет двигаться. <...> Мы увидим, как это сработает в ближайшие месяцы", - добавил Блинкен, говоря о том, что саммит РФ и США - начало более длительного процесса, направленного на установление более стабильных двусторонних отношений.
По его словам, Байден на саммите в Женеве может обсудить утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке. "Я полагаю, что через пару дней он обсудит этот вопрос с президентом Путиным", - ответил госсекретарь на просьбу прокомментировать данные сведения, которые ранее Путин назвал "вбросом".
"Встреча с президентом Путиным происходит не в вакууме, президент [Байден] будет [на ней] после саммита Группы семи, НАТО, встречи с лидерами Евросоюза. И на коллективной основе, когда мы объединяем демократические страны мира, это невероятно мощная сила в военном, экономическом, политическом и дипломатическом отношении. <...> Таким образом, в результате активизации американского лидерства мы сейчас находимся в состоянии работать и объединять все эти страны в рамках общего дела и общей цели, включая решение вызовов, связанных с Россией или Китаем", - полагает Блинкен.
О хакерских атаках
Говоря о борьбе с хакерами в РФ, госсекретарь сказал: "Мы увидим по действиям России, выполнит ли она взятые на себя обязательства".
"Дело в том, что сейчас мы стали жертвами атак вирусов-вымогателей, и многие из этих атак исходят от преступных организаций, не обязательно от государств. Но у стран есть обязательства. Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных группировок, совершающих эти нападения. И это один из вопросов, которые президент Байден собирается обсудить с президентом Путиным", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства.
Журналист спросил его, распространяется ли позиция США, возникшая после терактов 2001 года, согласно которой "если вы укрываете террориста, то вы такой же террорист", и на преступления в сфере киберпространства. "Да, в этом есть аналогия, потому что мы знаем, какой огромный ущерб это может нанести. Мы знаем уязвимые места", - ответил Блинкен, указав на меры правительства США по укреплению кибербезопасности страны и координации в этом вопросе с НАТО.
Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.
"Дела с Китаем"
Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) намерены вести дела с Китаем в различных сферах с единой позиции силы.
"В 2019 году в итоговом коммюнике саммита даже не было упоминания Китая. Я думаю, что [включение Китая в коммюнике саммита 2021 года] свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая, - сказал он. - Это сложные отношения для почти всех стран "семерки". В некоторых сферах это враждебные [отношения], в других - конкуренция, в третьих - сотрудничество".
"Страны пришли к тому, что необходимо располагать способностью иметь дело с Китаем во всех этих сферах с позиции силы, сохраняя единую позицию", - отметил Блинкен. "Президент США Джо Байден смог за эти дни сблизить страны по вопросу некоторых вызовов со стороны Китая. Мы можем говорить о [ситуации] в Синьцзяне и по другим темам", - утверждал госсекретарь.
В итоговом коммюнике лидеры стран Группы семи призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также к соблюдению статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В совместном заявлении пункт про ситуацию вокруг Тайваня фигурирует впервые. Кроме того, страны призвали КНР "уважать права человека и фундаментальные свободы, особенно в отношении Синьцзяна и тех прав, свобод и высокой степени автономности Гонконга, которые прописаны в Объединенной китайско-британской декларации и Основном законе".
Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает также тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.