Блинкен сообщил, что Байден прямо заявит Путину о возможности найти сферы сотрудничества

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве прямо заявит российскому лидеру Владимиру Путину, что США стремятся к более предсказуемым отношениям, Москва и Вашингтон при желании могут найти сферы сотрудничества. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS .

"Президент [Байден] хочет сделать два дела, и он ясно дал понять это: прямо заявить президенту Путину, что мы стремимся к более предсказуемым стабильным отношениям, и, если мы сможем это сделать, то есть сферы, в которых сотрудничество отвечает нашим взаимным интересам. Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим решительно", - сказал Блинкен. В пример он привел ответные меры Вашингтона, принятые в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы, ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, масштабной кибератакой на компьютерные сети правительства и компаний США.

"Россия должна будет решить [и показать] своими действиями, в каком направлении она хочет двигаться. <...> Мы увидим, как это сработает в ближайшие месяцы", - добавил Блинкен, говоря о том, что саммит РФ и США - начало более длительного процесса, направленного на установление более стабильных двусторонних отношений.

По его словам, Байден на саммите в Женеве может обсудить утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке. "Я полагаю, что через пару дней он обсудит этот вопрос с президентом Путиным", - ответил госсекретарь на просьбу прокомментировать данные сведения, которые ранее Путин назвал "вбросом".

"Встреча с президентом Путиным происходит не в вакууме, президент [Байден] будет [на ней] после саммита Группы семи, НАТО, встречи с лидерами Евросоюза. И на коллективной основе, когда мы объединяем демократические страны мира, это невероятно мощная сила в военном, экономическом, политическом и дипломатическом отношении. <...> Таким образом, в результате активизации американского лидерства мы сейчас находимся в состоянии работать и объединять все эти страны в рамках общего дела и общей цели, включая решение вызовов, связанных с Россией или Китаем", - полагает Блинкен.

О хакерских атаках

Говоря о борьбе с хакерами в РФ, госсекретарь сказал: "Мы увидим по действиям России, выполнит ли она взятые на себя обязательства".

"Дело в том, что сейчас мы стали жертвами атак вирусов-вымогателей, и многие из этих атак исходят от преступных организаций, не обязательно от государств. Но у стран есть обязательства. Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных группировок, совершающих эти нападения. И это один из вопросов, которые президент Байден собирается обсудить с президентом Путиным", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства.

Журналист спросил его, распространяется ли позиция США, возникшая после терактов 2001 года, согласно которой "если вы укрываете террориста, то вы такой же террорист", и на преступления в сфере киберпространства. "Да, в этом есть аналогия, потому что мы знаем, какой огромный ущерб это может нанести. Мы знаем уязвимые места", - ответил Блинкен, указав на меры правительства США по укреплению кибербезопасности страны и координации в этом вопросе с НАТО.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

"Дела с Китаем"

Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) намерены вести дела с Китаем в различных сферах с единой позиции силы.