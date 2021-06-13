{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G7

Байден заявил, что гарантии улучшения связей России и США нет

Американский лидер при этом отметил, что страны могут масштабно сотрудничать
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Гарантии улучшения отношений России и Соединенных Штатов отсутствуют, однако Москва и Вашингтон способны конструктивно сотрудничать во многих сферах, в том числе в целях урегулирования в Сирии и Ливии. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй.

На эту тему
Подготовка к саммиту РФ - США почти не сказалась на жизни Женевы
Подготовка к саммиту РФ - США почти не сказалась на жизни Женевы

"Прежде всего, нет гарантии, что можно изменить поведение человека <...>", - ответил руководитель администрации США, когда его попросили уточнить, что он намерен делать иначе, дабы добиться от России того "изменения поведения", о котором публично говорит Вашингтон. "Автократы обладают огромной властью, и им не приходится отвечать перед общественностью", - утверждал при этом Байден. "Факт, вполне возможно, заключается в том, что, если я буду отвечать [на шаги Москвы] в схожем ключе, а я буду это делать, то это его не разубедит, он захочет продолжать", - сказал про президента России Владимира Путина его американский коллега.

"Но, считаю, мы будем двигаться в том направлении, при котором у России, скажем так, будут иметься свои дилеммы", - продолжал Байден. В качестве таких проблем России он назвал необходимость поддержания роста экономики, борьбы с пандемией, а также работы на мировой арене на фоне противодействия не только США, но и "Европы в целом" и неблагоприятных условий на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Байден подчеркнул, что, по его мнению, имеется также множество сфер, в которых Россия и США могли бы конструктивно взаимодействовать. "Так что происходит многое, по чему мы (США) можем работать вместе с Россией. К примеру, в Ливии. Нам следует открывать пункты пропуска, чтобы предоставлять продовольственную помощь и <...> ключевую помощь населению, отчаянно в нем нуждающемуся", - заявил глава Белого дома.

С его точки зрения, Россия занимается деятельностью, которая порой "противоречит международным нормам". "Но она также "откусила" большой кусок проблем, и ей сложно будет это прожевать", - полагает Байден. "К примеру, восстановление Сирии, Ливии. Они (россияне) там находятся. И пока они там находятся, не имея способности восстановить какой-то порядок в регионе, а этого добиться невозможно без удовлетворения базовых экономических потребностей населения... Я надеюсь, что мы сможем найти договоренности, позволяющие спасти жизни людей, например в Ливии, выйти на одни и те же результаты, хотя, возможно, и по разным причинам", - отметил президент.

На вопрос о том, почему, на его взгляд, президент России не изменил курс, несмотря на все давление со стороны США и Запада, в том числе санкционное, Байден ответил, усмехнувшись: "Он Владимир Путин".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Саммит G7
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Блинкен заявил, что темпы развития ядерной программы Ирана требуют активизации переговоров
По мнению госсекретаря США, если тенденция продолжится, Иран приобретет такие способности, что ситуацию нельзя будет обратить вспять
Читать полностью