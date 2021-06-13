Байден заявил, что гарантии улучшения связей России и США нет

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Гарантии улучшения отношений России и Соединенных Штатов отсутствуют, однако Москва и Вашингтон способны конструктивно сотрудничать во многих сферах, в том числе в целях урегулирования в Сирии и Ливии. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй.

"Прежде всего, нет гарантии, что можно изменить поведение человека <...>", - ответил руководитель администрации США, когда его попросили уточнить, что он намерен делать иначе, дабы добиться от России того "изменения поведения", о котором публично говорит Вашингтон. "Автократы обладают огромной властью, и им не приходится отвечать перед общественностью", - утверждал при этом Байден. "Факт, вполне возможно, заключается в том, что, если я буду отвечать [на шаги Москвы] в схожем ключе, а я буду это делать, то это его не разубедит, он захочет продолжать", - сказал про президента России Владимира Путина его американский коллега.

"Но, считаю, мы будем двигаться в том направлении, при котором у России, скажем так, будут иметься свои дилеммы", - продолжал Байден. В качестве таких проблем России он назвал необходимость поддержания роста экономики, борьбы с пандемией, а также работы на мировой арене на фоне противодействия не только США, но и "Европы в целом" и неблагоприятных условий на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Байден подчеркнул, что, по его мнению, имеется также множество сфер, в которых Россия и США могли бы конструктивно взаимодействовать. "Так что происходит многое, по чему мы (США) можем работать вместе с Россией. К примеру, в Ливии. Нам следует открывать пункты пропуска, чтобы предоставлять продовольственную помощь и <...> ключевую помощь населению, отчаянно в нем нуждающемуся", - заявил глава Белого дома.

С его точки зрения, Россия занимается деятельностью, которая порой "противоречит международным нормам". "Но она также "откусила" большой кусок проблем, и ей сложно будет это прожевать", - полагает Байден. "К примеру, восстановление Сирии, Ливии. Они (россияне) там находятся. И пока они там находятся, не имея способности восстановить какой-то порядок в регионе, а этого добиться невозможно без удовлетворения базовых экономических потребностей населения... Я надеюсь, что мы сможем найти договоренности, позволяющие спасти жизни людей, например в Ливии, выйти на одни и те же результаты, хотя, возможно, и по разным причинам", - отметил президент.

На вопрос о том, почему, на его взгляд, президент России не изменил курс, несмотря на все давление со стороны США и Запада, в том числе санкционное, Байден ответил, усмехнувшись: "Он Владимир Путин".