Пелоси считает, что США нужен диалог с Россией по кибербезопасности и энергетике

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон заинтересован в обсуждении с Москвой вопросов, касающихся кибербезопасности и энергетики. Такое мнение выразила в воскресенье спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в эфире телеканала CNN .

Говоря о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным, законодатель отметила: "Думаю, ему [Байдену] следует провести эту встречу. Им нужно поддерживать связь". "Реальность такова, что нам нужно заниматься такими вопросами, как кибербезопасность и энергетика", - полагает Пелоси.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.