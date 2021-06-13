{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Нетаньяху уходит в оппозицию

Спикер парламента Мики Леви объявил, что 60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался
Биньямин Нетаньяху AP Photo/Ariel Schalit
Описание
Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Ariel Schalit

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в воскресенье новое правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.

"60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов. Трансляцию заседания Кнессета осуществляла парламентская пресс-служба.

В ближайшие часы ожидается присяга нового кабмина, которая положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху, указали в пресс-службе.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля
Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля
Читать полностью