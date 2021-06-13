Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Нетаньяху уходит в оппозицию

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в воскресенье новое правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.

"60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов. Трансляцию заседания Кнессета осуществляла парламентская пресс-служба.

В ближайшие часы ожидается присяга нового кабмина, которая положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху, указали в пресс-службе.