Салливан заявил, что Байден не говорил об обмене киберпрестуниками с Россией

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не имел в виду, что его страна готова к обмену киберпреступниками с Россией. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его попросили пояснить заявления американского президента о том, что власти готовы привлекать к ответственности тех хакеров из США, которые совершают преступления, направленные против России. В воскресенье Байден утвердительно ответил на вопрос, открыт ли он для идеи передачи России таких киберпреступников.

"То, на что президент ответил утвердительно, не было этим конкретным предложением об обмене киберпреступниками. Он не говорил: "Я собираюсь проводить обмен киберпреступниками". Он хотел сказать, что, если [президент РФ] Владимир Путин захочет прийти и сказать: "Я готов сделать так, чтобы киберпреступники были привлечены к ответственности", Джо Байден вполне может прийти и сказать, что киберпреступники будут привлекаться к ответственности в Америке, потому что они уже привлекаются. Это то, что мы делаем", - пояснил слова президента Салливан.

"Когда мы знаем, что кто-то совершает киберпреступление, будь то против отечественной или иностранной цели, мы принимаем против него меры. И поэтому в той мере, в какой Владимир Путин хочет получить общее обязательство, что ни одна страна, ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни кто-либо другой, не будет укрывать киберпреступников, будь то злоумышленники, использующие вирусы-вымогатели, или кто-либо другой, Джо Байден полностью согласен с этим", - добавил помощник американского лидера.

Он подчеркнул, что журналисты "неправильно истолковали" слова Байдена о киберпреступниках на пресс-конференции. "Если вы прочитаете стенограмму [выступления Байдена], я думаю, вы увидите, что он не говорил об обмене киберпреступниками", - утверждал Салливан.

"Он говорил об ответственности и идее о том, что ответственные страны не должны укрывать киберпреступников, а [должны] привлекать киберпреступников к ответственности. Он готов делать это в Соединенных Штатах, он хотел бы, чтобы Владимир Путин сделал это. Речь идет не об обмене или чем-то подобном", - полагает Салливан.

О словах Байдена

В воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй Байден подтвердил, что он в курсе высказываний Путина, который ранее отметил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников США, если Вашингтон станет действовать таким же образом. "И я слышал об этом. Мне передали, когда я летел сюда [в аэропорт близ Карбис-Бэй], что он [Путин] это сказал. Считаю, что это потенциально хороший признак прогресса", - подчеркнул Байден.

"Если против России совершены преступления, и в действительности люди, их совершившие, находятся в Соединенных Штатах, то я привержен тому, чтобы привлекать их к ответственности", - заявил глава вашингтонской администрации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова будет выдавать киберпреступников США, если американская сторона также будет выдавать преступников России. "Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации", - сказал президент РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.