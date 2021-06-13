Байден рассказал, что Елизавета II спрашивала его о Путине и Си Цзиньпине

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассказал в воскресенье о том, что королева Великобритании Елизавета II во время приема в Виндзорском замке спрашивала его о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома, с которыми глава государства поговорил после встречи с монархом.

Он также рассказал, что она спросила, на что похожа жизнь в Белом доме. На вопрос, приглашал ли Байден Елизавету II в Белый дом, он ответил: "Да".

"Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать", - приводят журналисты слова Байдена о королеве.

Королева Великобритании Елизавета II приняла в воскресенье президента и его супругу Джилл Байден в Виндзорском замке. Американский лидер прибыл в летнюю резиденцию Ее Величества под Лондоном из столичного аэропорта Хитроу на вертолете после завершения саммита Группы семи (G7), который прошел в английском графстве Корнуолл.