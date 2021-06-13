Байден обсудит с Эрдоганом обеспечение безопасности в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить с турецким лидером Тайипом Эрдоганом обеспечение безопасности в Афганистане после вывода из этой страны американских войск, а также вопросы, касающиеся России, Китая, Сирии и Ливии. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как он сообщил, Байден "обсудит меры в сфере безопасности, в том числе с президентом Эрдоганом". "Они будут говорить об Афганистане, в особенности о том, как мы будем далее обеспечивать безопасность наших посольств", - сказал Салливан.

"Они будут говорить о Сирии и о доступе гуманитарной помощи в числе прочих вопросов", - сообщил помощник Байдена. "Они будут говорить о Восточном Средиземноморье, о Ливии, о политических и экономических проблемах, которые создавали трудности в наших отношениях. В их числе те, что касаются прав человека", - пояснил помощник Байдена. По словам Салливана, лидеры также будут "говорить о России и Китае". Помощник Байдена выступил с утверждением, что в некоторых сферах Турция и РФ взаимодействуют, а в некоторых областях их интересы противоречат друг другу. Салливан, по всей видимости, собирался пояснить, что имеет в виду, однако в этот момент трансляция, которую вел Белый дом, прервалась.

Как сообщило на прошлой неделе агентство Reuters, Турция предложила США обеспечивать охрану аэропорта Кабула силами своих вооруженных сил после вывода войск НАТО из Афганистана. Байден в апреле заявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года.

Планируется, что двусторонние консультации Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Это будет их первая встреча в качестве глав государств, в Турции ее ожидают еще с зимы. Однако стороны не прекращают взаимные нападки и критику. Эрдоган, в частности, обвиняет Вашингтон в проведении неконструктивной и опасной для ближневосточного региона политики, США в свою очередь сигнализируют о том, что встревожены "откатом от демократии" в Турции.