Действующий председатель ОБСЕ вновь посетит Украину

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде повторно посетит Украину 14-15 июня. В повестке дня - прекращение огня и гуманитарная ситуация на востоке Украины, а также усилия по долгосрочному урегулированию конфликта, сообщает в воскресенье правительственная канцелярия.

В ходе визита Линде встретится, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. "То, что я приезжаю в страну во второй раз в течение первого полугодия, показывает то значение, которое Швеция придает ситуации на Украине и вокруг нее в качестве председателя [ОБСЕ], - приводятся в сообщении слова министра. - Конфликт является одной из самых больших угроз европейской системе безопасности и принципам, с которыми согласились все государства - участники ОБСЕ".

По словам Линде, важно облегчить "тяжелую гуманитарную ситуацию для гражданского населения, в том числе за счет увеличения возможностей пересечь так называемую линию соприкосновения между контролируемыми правительством и неподконтрольными ему территориями".

Министр встретится со специальным представителем председателя ОБСЕ на Украине послом Хайди Грау, а также посетит специальную миссию по мониторингу на Украине. Во время визита также состоится встреча с представителями гражданского общества на Украине, где, среди прочего, будут рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией в сфере прав человека.