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США заявили о новых военных концепциях НАТО для "противостояния угрозам" со стороны России

В Белом доме подчеркнули, что альянс "продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и в ее районе"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО будут реализовывать новые военные концепции для "противостояния угрозам" со стороны РФ и других стран. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом заявлении о предстоящем саммите Североатлантического альянса.

"Союзники [по НАТО] возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противостояния угрозам со стороны России и других [стран]. НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и в ее районе", - утверждается в документе.

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