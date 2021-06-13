США заявили о новых военных концепциях НАТО для "противостояния угрозам" со стороны России

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО будут реализовывать новые военные концепции для "противостояния угрозам" со стороны РФ и других стран. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом заявлении о предстоящем саммите Североатлантического альянса.

"Союзники [по НАТО] возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противостояния угрозам со стороны России и других [стран]. НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и в ее районе", - утверждается в документе.