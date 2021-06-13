Итоги саммита G7. Вновь обретенное единство и европейский раскол

Итогом переговоров стало коммюнике, охватывающее темы от борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями до отношений с Россией и Китаем

Саммит Группы семи (G7) завершился на английском полуострове Корнуолл. В течение трех дней лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждали судьбы мира, впервые за два года собравшись в очном формате. Итогом переговоров стало объемное коммюнике, охватывающее темы от борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями до отношений с Россией и Китаем. Главный итог встречи довольно противоречив. С одной стороны, "семерка", пережив годы президентства американского лидера Дональда Трампа, который не сильно привечал это объединение, сумела продемонстрировать единство и сплоченность. Самым большим достижением в связи с этим стала совместная позиция, занятая в отношении Китая. С другой же - европейские лидеры на полях саммита настолько погрузились в собственные проблемы, вызванные последствиями Brexit, что о каком-то настоящем единстве говорить было сложно. Жесткий тон в отношении Китая

Тон, взятый в отношении Китая в итоговом коммюнике, был беспрецедентно жестким. Если в предыдущие годы единственное упоминание КНР заключалось в осуждении политики милитаризации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, то в нынешнем заявлении Пекин упомянут еще трижды. Китаю указали на необходимость уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, на ситуацию вокруг Гонконга, впервые призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также пообещали согласовать подходы к "нерыночным практикам и политике" Китая. К тому же лидеры G7 договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран. Она призвана стать противовесом важнейшему для Пекина проекту "Шелковый путь". И пусть в итоговом коммюнике деталей по этому поводу нет, сам факт договоренности, о которой сообщил Белый дом, показывает, что позиция Группы семи по отношению к Китаю все больше сближается с вашингтонской. Откуда взялся коронавирус Не обошли лидеры G7 Китай и в обсуждении коронавируса. Они поддержали призыв американского президента Джо Байдена, призвав провести второй этап расследования происхождения нового типа коронавируса под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Принявший участие в саммите "семерки" генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что подведомственная ему организация допускает разные версии возникновения коронавируса. "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - сказал он. Особенной новости в этом не было - еще в марте Гебрейесус признал, что первый доклад экспертов, исключивший версию о лабораторной утечке, его не совсем устраивает. Но дорога ложка к обеду, и заявления главы ВОЗ в Корнуолле получили немного новое звучание, сумев усилить требование G7 ко второму расследованию. Относительно борьбы с пандемией коронавируса в итоговом коммюнике содержится амбициозная цель выделить до конца следующего год 1 млрд доз на вакцинацию самых нуждающихся стран. Российская тема Тема России заняла уже ставшее традиционным место на саммите. Но если судить по итоговому коммюнике, то обсуждали ее не особенно много. Всего Россия упомянута в коммюнике семь раз. Это столько же, сколько по итогам саммита 2018 года в канадском Квебеке, и на один раз меньше, чем в 2017 году, когда саммит проходил в итальянской Таормине.