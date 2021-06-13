Итоги саммита G7. Вновь обретенное единство и европейский раскол

Саммит Группы семи (G7) завершился на английском полуострове Корнуолл. В течение трех дней лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждали судьбы мира, впервые за два года собравшись в очном формате.
Итогом переговоров стало объемное коммюнике, охватывающее темы от борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями до отношений с Россией и Китаем.
Главный итог встречи довольно противоречив. С одной стороны, "семерка", пережив годы президентства американского лидера Дональда Трампа, который не сильно привечал это объединение, сумела продемонстрировать единство и сплоченность. Самым большим достижением в связи с этим стала совместная позиция, занятая в отношении Китая.
С другой же - европейские лидеры на полях саммита настолько погрузились в собственные проблемы, вызванные последствиями Brexit, что о каком-то настоящем единстве говорить было сложно.
Жесткий тон в отношении Китая
Тон, взятый в отношении Китая в итоговом коммюнике, был беспрецедентно жестким. Если в предыдущие годы единственное упоминание КНР заключалось в осуждении политики милитаризации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, то в нынешнем заявлении Пекин упомянут еще трижды. Китаю указали на необходимость уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, на ситуацию вокруг Гонконга, впервые призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также пообещали согласовать подходы к "нерыночным практикам и политике" Китая.
К тому же лидеры G7 договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран. Она призвана стать противовесом важнейшему для Пекина проекту "Шелковый путь". И пусть в итоговом коммюнике деталей по этому поводу нет, сам факт договоренности, о которой сообщил Белый дом, показывает, что позиция Группы семи по отношению к Китаю все больше сближается с вашингтонской.
Откуда взялся коронавирус
Не обошли лидеры G7 Китай и в обсуждении коронавируса. Они поддержали призыв американского президента Джо Байдена, призвав провести второй этап расследования происхождения нового типа коронавируса под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Принявший участие в саммите "семерки" генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что подведомственная ему организация допускает разные версии возникновения коронавируса. "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - сказал он. Особенной новости в этом не было - еще в марте Гебрейесус признал, что первый доклад экспертов, исключивший версию о лабораторной утечке, его не совсем устраивает. Но дорога ложка к обеду, и заявления главы ВОЗ в Корнуолле получили немного новое звучание, сумев усилить требование G7 ко второму расследованию.
Относительно борьбы с пандемией коронавируса в итоговом коммюнике содержится амбициозная цель выделить до конца следующего год 1 млрд доз на вакцинацию самых нуждающихся стран.
Российская тема
Тема России заняла уже ставшее традиционным место на саммите. Но если судить по итоговому коммюнике, то обсуждали ее не особенно много. Всего Россия упомянута в коммюнике семь раз. Это столько же, сколько по итогам саммита 2018 года в канадском Квебеке, и на один раз меньше, чем в 2017 году, когда саммит проходил в итальянской Таормине.
В течение же всей субботы, когда на саммите проходила сессия по международным вопросам, ни одна из утечек не касалась России. Упор был опять же сделан на Китай.
Итоговые заявления по российской теме не были ни слишком острыми, ни принципиально новыми. Вывод можно сформулировать следующим образом: "Готовы сотрудничать там, где будет выгодно, но плохого поведения не потерпим". Группа семи призвала Москву обращать внимание на права человека, расследовать случаи отравления в России, а также найти тех, кто якобы запускал с территории РФ вирусы-вымогатели.
В тени "сосисочной войны"
Иронично, что самой главной темой саммита стала вовсе не та, что была вынесена в коммюнике или поднималась министрами во время подготовки к саммиту. А именно - проблема торговли с Северной Ирландией. Или, как ее окрестили британские журналисты, "сосисочная война".
Причины ее лежат в условиях, на которых Великобритания вышла из ЕС. Вкратце это выглядит так: чтобы не допустить появления границы на острове между Республикой Ирландия (входит в ЕС) и Северной Ирландией (часть Великобритании), Лондон и Брюссель договорились оставить Северную Ирландию в едином рынке ЕС. Но тогда граница легла посреди Великобритании, а таможенные проверки понадобились при перевозке продуктов из одной части королевства в другую (а именно - в Северную Ирландию).
До конца июня действует льготный период, позволяющий доставлять охлажденное мясо в Ольстер из других частей Соединенного Королевства без оформления дополнительных бумаг. Договориться, как возить мясо после этого срока, Великобритания и ЕС решительно не могут. Лондон грозит продлить льготный период в одностороннем порядке. Брюссель в ответ пугает санкциями.
Вряд ли британский премьер Борис Джонсон хотел, чтобы саммит запомнился обсуждением деталей доставки фарша из Англии в Северную Ирландию - возить ли его туда замороженным или охлажденным. Темы на повестке дня стояли куда более глобальные. Но, по сути, так оно и произошло. Европейские лидеры на двусторонних встречах с хозяином саммита обязательно обсуждали североирландский протокол, Байден призывал найти общий знаменатель, но сблизить позиции не получилось.
Будущее "семерки"
Вряд ли "сосисочная война" представляет угрозу для формата "семерки" как такового. Все же единение лидеров Группы семи налицо. В 2019 году, пытаясь обойти неприятие форума Трампом, итоговое коммюнике заняло всего одну страницу вместо нынешних двадцати пяти.
Но делать вывод о том, что G7 стала в 25 раз более сплоченной, на этом основании рано. В следующем году председательство в клубе переходит Германии. Так что лидерам "семерки" не избежать продолжения обсуждения последствий одного европейского развода наций.
Илья Дмитрячев