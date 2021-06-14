Эксперты: ядерные державы увеличили число ядерных боеголовок в составе оперативных сил

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил. Такой вывод содержится в очередном докладе о положении в сфере вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

Как утверждает СИПРИ, на начало 2021 года девять ядерных государств - Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - располагали 13 080 единицами ядерного оружия, в то время как в начале 2020 их арсенал насчитывал 13 400 единиц. Однако, что касается вооружений, находящихся в составе оперативных частей, то с 2020 по 2021 их количество возросло с 3 720 до 3 825 единиц, а около 2 тыс., из которых почти все принадлежат России и США, находились в состоянии высокой боевой готовности. По сравнению с прошлым годом на начало этого обе страны добавили к своему оперативному развертыванию примерно по 50 боеголовок.

Россия и США

Согласно докладу, Россия нарастила свой ядерный арсенал приблизительно на 180 боеголовок, в основном за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования. Количество развернутых стратегических ядерных сил оставалось в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который при этом не ограничивает общее количество ядерных боеголовок.

"Общее число боеголовок в глобальном военном арсенале, похоже, растет, что является тревожным признаком того, что тенденция к сокращению, характеризовавшая глобальные ядерные арсеналы в период после окончания холодной войны, прекратилась, - отмечает научный сотрудник Программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению, а также директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен. - Продление США и Россией в последнюю минуту в феврале СНВ-3 вызвало облегчение, однако перспективы дополнительного двустороннего ядерного контроля двумя ядерными сверхдержавами остаются призрачными".

В докладе СИПРИ говорится, что в настоящее время Россия и США владеют более чем 90% глобальных ядерных вооружений. Обе страны имеют долгосрочные и дорогостоящие программы замены и модернизации своих ядерных боеголовок, ракет и самолетов для их доставки, а также производственных мощностей. "И Россия, и США, похоже, придают все большее значение ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности", - отмечает Ханс Кристенсен.

Другие ядерные державы

В докладе СИПРИ отмечается, что остальные семь ядерных держав занимаются созданием или развертыванием новых систем, либо заявляют о подобных намерениях.

Со ссылкой на документ под названием "Объединенный обзор проблем безопасности, обороны, развития и внешней политики" британского правительства, вышедший в начале 2021, в докладе СИПРИ говорится об изменении Великобританией проводимого ранее курса на сокращение своего ядерного арсенала, верхняя планка которого теперь поднята с 180 единиц до 260.

В Китае полным ходом идет масштабная модернизация и наращивание ядерных вооружений, утверждается в докладе. Похожая тенденция наблюдается в Индии и Пакистане.

Северная Корея также продолжает расширение своей ядерной программы, являющейся центральным элементом стратегии национальной безопасности. Несмотря на то что в 2020 году она не проводила новых испытаний ядерных зарядов и баллистических ракет дальнего радиуса действия, страна продолжала производство расщепляющегося материала и разработку баллистических ракет малой и большой дальности.

"Вступление в силу Договора о запрете ядерных вооружений в начале 2021 года подчеркивает растущий разрыв между ядерными державами, инвестирующими в долгосрочное будущее своих ядерных сил, и остальными странами, которым хочется увидеть прогресс в области ядерного разоружения, обещанного Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечает младший научный сотрудник Программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению, а также младший научный сотрудник Проекта ядерной информации FAS Матт Корда.