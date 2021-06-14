США сообщили, что заявят России в Женеве об ответственности за укрывательство хакеров

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече 16 июня в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным заявит, что Россия может понести ответственность за предполагаемое укрывательство хакеров. С таким утверждением выступила в интервью новостному порталу Axios постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Текст размещен на сайте издания в воскресенье.

"Президент даст понять российской стороне, что они не могут укрывать кибертеррористов и преступников и не нести за это ответственность. <...> Они [российская сторона] должны взять на себя ответственность в решении этой проблемы", - утверждала она.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была произведена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.