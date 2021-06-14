В Белом доме заявили, что кибератаки входят в число тем, по которым США и РФ ведут диалог

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Борьба с хакерскими атаками входит в число тем, по которым американские и российские власти ведут продолжающийся диалог. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В конечном счете мы не считаем, что российское правительство несет ответственность за атаки с использованием вирусов-вымогателей, но мы заявили, что Россия несет суверенную ответственность за решение этой проблемы, и мы довели это до их сведения. И это продолжающийся диалог между нашими странами", - отметил он.

Салливана спросили, если какая-либо страна атакует США в киберпространстве, отреагируют ли власти на это аналогичной атакой в качестве ответной меры. "Я всегда характеризовал наши действия, когда речь шла о SolarWinds и других кибератаках такого масштаба, так: мы готовы предпринять ответные действия, публичные и непубличные, и остановимся на этом". При этом он подчеркнул, что Вашингтон "действительно видит разницу между SolarWinds, с одной стороны, и атаками с использованием вирусов-вымогателей, с другой стороны".

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. 15 апреля Соединенные Штаты ввели против России санкции, мотивировав это решение в том числе обвинениями в причастности российской разведки к взлому SolarWinds. Москва эти доводы неоднократно отвергала.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.