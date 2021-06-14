США заявили, что хотят сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, Сирии и Арктике

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что могли бы сотрудничать с Россией по стратегической стабильности, вопросу гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействию в Арктике и в ряде других сфер. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Белого дома.

По его словам, США рассматривают возможности взаимодействия с Россией в ряде сфер, если это отвечает интересам обеих сторон. При этом Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу тех действий российской стороны, которые, по версии американских властей, "наносят ущерб" Соединенным Штатам, указал Салливан.

"<...> Посмотрим, что у нас выйдет. Есть вопросы стратегической стабильности, Сирии и гуманитарного доступа, - сказал помощник американского лидера. - Существуют связанные с Арктикой вопросы. Есть и другие сферы, где будет в наших интересах найти основу для работы с Россией".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.