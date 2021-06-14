В США заявили, что Байден на встрече с Путиным будет искать общие интересы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным нацелен на поиск возможных общих интересов между Вашингтоном и Москвой, а не на выстраивание доверительных или дружеских отношений. Об этом заявила в воскресенье на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Говоря о Байдене, она отметила: "Как вы хорошо знаете, он ранее взаимодействовал с президентом Путиным. И, как вы знаете, он определенно знает, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе, это встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно тех сфер, по поводу которых у нас есть озабоченность".

Псаки отметила, что Байден "потратил некоторое время на подготовку" перед участием в череде саммитов, несмотря на то, что у него большой опыт в политике. "Это очень насыщенная поездка. И он определенно выделит время на подготовку со своими помощниками, на обсуждение того, какие есть возможности для взаимодействия с президентом Путиным, - добавила пресс-секретарь Белого дома. - Но я бы вновь подчеркнула, что он готовился к этому моменту в течение 50 лет".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.