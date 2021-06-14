Женева закрыла небо для беспилотников в связи с подготовкой к саммиту России и США

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Запрет на полеты беспилотников, объявленный властями Женевы в качестве меры безопасности в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, вступил в понедельник утром в силу. Вплоть до 00:00 17 июня запрещено запускать дроны под угрозой штрафа, а со вторника вводятся ограничения также на полеты пилотируемых авиасредств.

Колючая проволока и запрет на парковку. Как Женева готовится к саммиту России и США

Согласно решению правительства Женевы, запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов распространяется на всю территорию Женевского кантона. Как сообщил ТАСС официальный представитель полиции Жан-Филипп Брандт, "любые нарушения этого запрета наказываются штрафом". Полиция намерена изымать аппараты у владельцев, не соблюдающих запрет.

Швейцарские власти вводят ограничительные меры постепенно. С 8 июня запрещено парковать автомобили вокруг парка Ла-Гранж, где пройдет саммит. Вход в парк закрыт. Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив сейчас обнесены металлическими барьерами с колючей проволокой.

В воскресенье барьеры появились у гостиницы "Интерконтиненталь", где, по утверждению местной прессы, остановится Байден. В тот же день барьерами и колючей проволокой была огорожена часть набережной Женевского озера рядом со знаменитым фонтаном. Соседство фортификаций и мировой достопримечательности вызвало большой интерес у многочисленных горожан и туристов, поспешивших запечатлеть неожиданно выросший на берегу редут на свои смартфоны.

С 15 июня меры безопасности станут еще заметнее. Согласно решению федерального правительства, ВВС Швейцарии будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за небом над Женевой. Ограничения будут действовать с восьми часов утра 15 июня до восьми часов утра 17 июня по местному времени. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над площадью Наций. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него "не будут затронуты ограничениями", заверило правительство.

Официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Стефан Хофер заявил ТАСС, что выделенные в помощь властям Женевы до 1 тыс. военных будут охранять миссии государств и вести наблюдение за тем, чтобы не нарушались ограничения на полеты. В связи с этим он сообщил, что самолет-нарушитель, отказывающийся покинуть запретную зону, может быть уничтожен. "Это последняя из возможностей. Речь идет о самолете, который ведет себя агрессивно. Вначале с ним попытаются установить контакт по радио или другими способами", - пояснил он. Решение об уничтожении самолета-нарушителя полномочна принимать руководитель военного министерства Виола Амхерд.

Извинения за неудобства

Особенно строгий режим безопасности вводится в Женеве 16 июня. Будет закрыто движение транспорта и доступ пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан и к гостинице "Интерконтиненталь". Речь идет о важных транспортных артериях в городе, который озеро и река Рона делят пополам. Попасть с одного берега на другой будет крайне сложно, так как многие маршруты общественного транспорта проходят по улицам, которые будут закрыты.

Власти заранее извинились за неудобства. Все учреждения в зоне безопасности 16 июня не будут работать. Частным компаниям рекомендовано перевести персонал на работу из дома, а местным жителям полиция советует ограничить перемещения и не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту. Жителям, чьи дома находятся в зоне безопасности, придется предъявить доказательство проживания в данном районе, чтобы попасть домой.

В целом порядок в городе сейчас охраняют около 4 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. женевских полицейских, 900 их коллег из других кантонов Швейцарии и примерно 1 тыс. военнослужащих.