Посольство КНР в Лондоне выразило протест участникам саммита G7 за "клевету на Китай"

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают решительный протест странам - участницам саммита Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) за их "клевету и попытки вмешаться во внутренние дела КНР". Об этом сообщило в понедельник посольство Китая в Великобритании.

"Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты и прочие страны G7 <...> прекратили клеветать на КНР и вмешиваться во внутриполитические дела нашей страны, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии. - Они не должны ущемлять интересы Китая. Им следует прилагать усилия, которые положительно повлияют на международное сотрудничество, а не способствовать возникновению конфликта и противоречий".

В документе уточняется, что недавние высказывания представителей "семерки" о ситуации в Гонконге и в Синьцзяне, а также по поводу тайваньского вопроса "все больше свидетельствуют об их недобрых намерениях". "Мы выражаем по этому поводу резкое недовольство и решительный протест", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, попытки членов G7 оказать давление на Китай "серьезно нарушают основополагающие принципы международного права".

В итоговом коммюнике саммита G7, который прошел 11-13 июня, лидеры стран-участниц выразили намерение согласовать подходы к "нерыночным практикам и политике" Китая, названных вызовом справедливому функционированию мировой экономики. Они потребовали от КНР уважать права и свободы жителей Гонконга и уйгуров, впервые призвав к "миру и стабильности в Тайваньском проливе". "Семерка" заявила о готовности сотрудничать с Пекином там, "где это отвечает взаимным интересам", а также по общим глобальным вызовам.