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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией и приветствует встречу Байдена и Путина

Как сообщил генсек альянса, лидеры 30 государств НАТО проведут консультации в преддверии встречи Россия - США в Женеве

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Об этом заявил в понедельник журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", - сказал он, подчеркнув, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия - США в Женеве. Столтенберг отметил, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на "диалоге и сдерживании".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСтолтенберг, ЙенсБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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