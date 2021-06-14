Столтенберг заявил, что НАТО не намерена начинать холодную войну против Китая

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Саммит глав государств 30 стран НАТО объявит о начале системного противостояния Китаю, но не будет развязывать холодную войну против Пекина. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед открытием саммита альянса.

"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", - подчеркнул он. Столтенберг добавил, что альянс "не намерен начинать холодную войну против КНР и готов к сотрудничеству с Китаем" по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.