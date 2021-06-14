Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы россиянки Сапеги на ее задержание

"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софии Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", - заявила судья. Рассмотрение жалобы Сапеги проходило в суде без ее присутствия. Как сообщил адвокат задержанной Александр Филанович, также в ходе заседания не было видеосвязи с содержащейся в СИЗО его подзащитной.

Решение о задержании россиянки будет обжаловано в Минском городском суде. "Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы", - отметил представитель защиты.

Филанович пояснил, что речь идет об обязательствах Белоруссии в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте. "По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент - сообщение о заложенной на борту бомбе, - Республика Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь", - уточнил адвокат россиянки.

По словам Филановича, в отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела, по одному из них она является подозреваемой. "И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела", - сказал он. Адвокат уточнил, что одно уголовное дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе - 25 мая. Адвокат не стал утонять суть этих уголовных дел, а также статус россиянки по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.

Филанович сообщил, что уже несколько раз посещал в СИЗО свою подзащитную. "Какой-то динамики [изменения состояния] я не заметил. У нее все нормально", - сказал адвокат.

Задержание россиянки

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. Суд уже отказывал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Пока неизвестно, какое первое обвинение предъявят россиянке. Ранее сообщалось, что, возможно, это будет обвинение по статье за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Посольство РФ в Минске получило разрешение на многократное посещение задержанной россиянки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что Лукашенко может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.