Макрон призвал союзников по НАТО проявить сплоченность на саммите альянса в Брюсселе

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал глав государств и правительств стран НАТО проявить сплоченность на саммите альянса, открывающемся в понедельник в Брюсселе.

"Это важный для НАТО день. Союзники по альянсу встречаются в Брюсселе. Я призываю к сплоченности", - написал Макрон в своем Twitter. "Давайте ясно подтвердим ценности, которые нас объединяют, правила и принципы, которые составляют основу и силу нашего альянса", - обратился он к участникам саммита.

В понедельник в Брюсселе открывается 32-й саммит альянса, в котором примут участие главы государств и правительств 30 стран НАТО. На встрече должно быть официально принято решение о начале разработки нового базового документа альянса - Стратегической концепции, в которой впервые в истории НАТО намерена объявить о своих амбициях заниматься сдерживанием не только России, но и Китая.