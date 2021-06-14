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Макрон призвал союзников по НАТО проявить сплоченность на саммите альянса в Брюсселе

Как заявил президент Франции, "это важный для НАТО день"
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/FRANCOIS MORI/POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/FRANCOIS MORI/POOL

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал глав государств и правительств стран НАТО проявить сплоченность на саммите альянса, открывающемся в понедельник в Брюсселе.

"Это важный для НАТО день. Союзники по альянсу встречаются в Брюсселе. Я призываю к сплоченности", - написал Макрон в своем Twitter. "Давайте ясно подтвердим ценности, которые нас объединяют, правила и принципы, которые составляют основу и силу нашего альянса", - обратился он к участникам саммита.

В понедельник в Брюсселе открывается 32-й саммит альянса, в котором примут участие главы государств и правительств 30 стран НАТО. На встрече должно быть официально принято решение о начале разработки нового базового документа альянса - Стратегической концепции, в которой впервые в истории НАТО намерена объявить о своих амбициях заниматься сдерживанием не только России, но и Китая.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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