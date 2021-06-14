"Начало пути к трансатлантическому сближению". Мировые СМИ — о саммите G7

Лидеры Великобритании, США, Германии, Канады, Италии, Франции и Японии в течение трех дней обсуждали темы от борьбы с пандемией и изменениями климата до отношений с Россией и Китаем

В курортном городе Карбис-Бэй 13 июня завершился саммит Группы семи (G7). Лидеры Великобритании, США, Германии, Канады, Италии, Франции и Японии в течение трех дней обсуждали темы от борьбы с пандемией и изменениями климата до отношений с Россией и Китае. По результатам переговоров участники саммита выпустили итоговое коммюнике. Что писали мировые СМИ о саммите "семерки" — в материале ТАСС. США The New York Times: "Президент Байден и лидеры других западных стран в воскресенье выступили с конфронтационным заявлением о действиях властей России и Китая. Они осудили Пекин за репрессии в стране, обещали провести расследование обстоятельств начала пандемии и раскритиковали Москву за использование вещества нервно-паралитического действия и кибероружия.

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По итогам первого с начала пандемии нового коронавируса проведенного в очном формате саммита лидеры попытались продемонстрировать единый фронт в противодействии ряду угроз. Однако они разошлись во мнениях по ключевым вопросам — от сроков прекращения сжигания угля до выделения десятков или сотен миллиардов долларов помощи с тем, чтобы бросить вызов китайской инициативе "Один пояс, один путь", предполагающей зарубежные инвестиции и кредитование... Разница в тональности была по-настоящему разительной. На прошлом саммите Группы семи в очном формате в итоговом заявлении ничего не говорилось о Китае, а Соединенные Штаты не согласились ни на какие обязательства по противодействию изменению климата. Тогда Трамп отказывался поддержать итоговое заявление". The Wall Street Journal: "Лидеры стран Группы семи, в которую входят богатые демократические государства, призвали Китай к уважению прав человека, однако не стали открыто осуждать Пекин, в то время как президент Байден попытался придать импульс формированию международной коалиции по борьбе с китайским влиянием в мире. В 25-страничном совместном заявлении, с которым лидеры стран Группы семи выступили в воскресенье, затронут широкий круг тем: от восстановления мировой экономики после пандемии, налогов и торговли до образования для девочек. В нем содержится призыв к Китаю "уважать права и основополагающие свободы людей, в особенности в связи с ситуацией в Синьцзяне, а также права, свободы и высокую степень автономии Гонконга". В том же разделе документа говорится о том, что Группе семи следует продолжить консультации о том, как противостоять действиям Китая в сфере мировой экономики. Данное заявление едва ли сразу же даст какие-либо практические результаты. Хотя в нем и присутствует Пекин, США не удалось добиться упоминания КНР в той части, в которой осуждается принудительный труд... Публикацией этого заявления был завершен начальный этап первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента и первая за два года встреча Группы семи в очном формате. Саммит отличался подходом, основанным на сотрудничестве, которого часто не было на таких встречах, когда их посещал предшественник Байдена Дональд Трамп". The Washington Post: "Когда лидеры стран G7 завершали свой трехдневный саммит, президент Джо Байден сказал, что демократические правительства должны показать, что они могут справиться с такими испытаниями, как глобальный кризис в области здравоохранения и изменение климата, лучше, чем авторитарные страны, такие как Китай и Россия... Он предпринял усилия, чтобы призвать союзников США принять участие в том, что неоднократно называл экзистенциальной битвой XXI века. Вопрос о том, как вести себя по отношению к Китаю, вызвал разногласия, и, хотя лидеры западных стран подвергли критике действия Пекина в отношении уйгуров, было понятно, что имели место определенные трения относительно того, какие формулировки нужно использовать в итоговом коммюнике. Байден призвал лидеров занять более жесткую позицию, поставив перед Китаем вопрос об использовании принудительного труда... Однако некоторые лидеры стран G7, в частности, Германии, Италии и Японии, не желали оказывать слишком сильное давление на Китай… Этот первый саммит G7 послетрамповской эпохи отличало следование заготовленному сценарию... Не было угроз пригласить Россию обратно в группу или же выйти из НАТО, что стало отличительной чертой той воинственной дипломатии, к которой так любил прибегать бывший президент Дональд Трамп. Однако призрак Трампа все еще витал в воздухе, а европейцы, наблюдавшие с тревогой за мятежом у Капитолия 6 января, прекрасно осознавали, что новая популистская фигура — как из левого, так и из правого политического спектра — может с легкостью одержать победу на выборах 2024 года. Основной посыл Байдена заключался в том, что "Америка вернулась". Европейские лидеры восприняли его смешанно: одновременно со скептицизмом и облегчением". Politico: "В целом саммит стал большим успехом Байдена. И хотя лидеров стран G7 критиковали за то, что они недостаточно делают для того, чтобы вакцинировать население мира, и зачастую не достигали консенсуса по самым сложным вопросам, они явно движутся в одном направлении. Остальные лидеры стран G7 с радостью приветствовали Байдена за своим столом".

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Associated Press: "Лидеры богатых стран Группы семи заявили, что претендуют на роль тех, кто выведет мир из пандемии коронавируса и кризиса, они обещали предоставить более 1 млрд доз вакцин от коронавируса бедным странам, обязались помочь развивающимся государствам добиться экономического роста, одновременно ведя борьбу с изменением климата и поддерживая минимальный налог для транснациональных компаний. На первой за два года очной встрече лидеры обещали поддержать мировую систему здравоохранения, экологически чистую энергетику, сферу образования и развитие инфраструктуры. Все это должно было продемонстрировать возвращение к международному сотрудничеству после потрясений, вызванных пандемией и непредсказуемостью предыдущего президента США Дональда Трампа. В течение трехдневного саммита на юго-западе Англии лидеры Группы семи, пытались показать, что клуб богатых демократических государств — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты — является для бедных стран в большей степени другом, нежели его авторитарные соперники, такие как Китай". Bloomberg: "Америка не совсем вернулась. Европа не так уж едина. Brexit еще не позади. На саммите Группы семи многое было на кону... Это была первая встреча лидеров ключевых стран после бурных четырех лет пребывания Дональда Трампа в Белом доме, в течение которых он часто выступал с нападками на сложившиеся за десятилетия альянсы и договоренности. Это также был последний саммит для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в течение 16 лет была для Европы защитой и опорой... На саммите было такое ощущение, что, хотя Байдена приняли радушно отчасти уже просто за то, что он не Трамп и проявляет дружелюбие, волшебного возвращения к норме не произошло и что остались в прошлом те дни, когда США играли доминирующую роль в принятии решений в формировании повестки, а другие страны с готовностью подчинялись. Вместо этого, даже в свете предстоящего ухода Меркель после выборов в сентябре, больше внимания уделялось равенству государств в принятии решений по ключевым вопросам. Что касается Китая, то разногласия были тонкими, но очевидными. В итоговом заявлении говорится о предпосылках к проведению расследования обстоятельств происхождения коронавируса, который Трамп называл "китайским вирусом", бездоказательно утверждая, что он появился вследствие утечки из лаборатории в Ухане. Некоторые европейские лидеры публично заявили, что они не верят в эту гипотезу, даже если поддержали проведение расследования. Когда дело дошло до более серьезного вопроса о том, что можно противопоставить растущей экономической мощи Китая и его пренебрежению к критике, лидеры приложили все силы, чтобы продемонстрировать единый фронт. Представители европейских стран, в частности Италии и Германии, посчитали, что американская сторона подталкивает их к антикитайской позиции. Это не вполне соответствовало действительности, по словам чиновника из страны, входящей в Группу семи. Итоговые формулировки, касающиеся Китая, были не такими жесткими, как рассчитывали США". CNN: "Несмотря на все попытки Байдена продемонстрировать учтивость, были границы того, что в итоге смогли достичь лидеры. Одно из ключевых предложений Байдена Группе семи — глобальная программа развития инфраструктуры, призванная соперничать с китайской инициативой "Один пояс, один путь", — была упомянута в итоговом заявлении. Но не были приведены какие-либо конкретные указания на то, какие средства обязуются выделить государства. Заявление о прекращении использования угля для производства электроэнергии было расплывчатым и не содержало временных рамок. И хотя в данном заявлении Группы семи были более конкретные, чем в предыдущем, формулировки, касающиеся критики Пекина за ущемление прав человека и нарушения в экономической сфере, первоначальные проекты документа были жестче. По всей видимости, лидеры европейских стран закулисно выступили против того, чтобы призвать Китай к ответу в той степени, в какой это хотел сделать Байден. На пресс-конференции в воскресенье Байден заявил, что "удовлетворен" итоговым документом, но, как казалось, он признал, что результат не был идеальным". ABC: "Саммит продемонстрировал наличие в альянсе разногласий относительно подхода к Китаю. Хотя Байден в качестве краеугольного камня своего внешнеполитического курса выбрал соперничество с находящимся на подъеме Китаем, некоторые европейские союзники в большей степени открыты к сотрудничеству... Байден, отправившийся на саммит НАТО в Брюсселе, намерен и далее демонстрировать, в какой степени он отличается от своего предшественника, который ставил под вопрос полезность альянса". CBS: "Байден охарактеризовал состоявшуюся встречу как "чрезвычайно сплоченную и продуктивную" и сообщил, что приоритетами для США и их союзников стали преодоление пандемии и обеспечение восстановления мировой экономики. Лидеры стран G7 взяли на себя обязательство в итоговом коммюнике бороться с принуждением к труду, применением (хакерами) вирусов-вымогателей, коррупцией, а также выразили обеспокоенность по поводу нарушения прав человека в Китае и России... Байден завершит свою первую зарубежную поездку участием во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду. Как заявил президент [США] журналистам, он согласен с Путиным в том, что американо-российские отношения находятся на "низшей точке". Однако он также признал наличие сфер, в которых две страны могут работать вместе". NPR: "Лидеры стран G7 завершили свою первую за два года очную встречу, условившись работать вместе, чтобы бороться с изменением климата, пандемией, а также противодействовать растущему влиянию Китая, чего добивался Байден. Он провозгласил Китай одним из главных стратегических вызовов для США и их демократических союзников. Тем не менее он натолкнулся на определенное сопротивление в ходе трех дней переговоров при обсуждении вопроса об отношениях с Пекином... Некоторые участники G7 опасаются переходить дорогу Китаю, принимая во внимание его экономическую мощь...

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Байдену предстоит в среду в Женеве встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Совместной пресс-конференции, подобной той, которую бывший президент Дональд Трамп провел с Путиным в Хельсинки в 2018 году, не будет... Как заявил в воскресенье Байден журналистам, он согласен с оценкой Путина, что отношения между двумя странами находятся на "низшей точке", и возложил ответственность за это на Москву, обвинив ее во вмешательстве в (американские) выборы и хакерских атаках... По словам Байдена, США не стремятся к конфликту [с Россией]. Тем не менее он предупредил, что США хотят [в отношениях с Россией] "решить вопросы", которые, по их мнению, "не соответствуют международным нормам". Кроме того, G7 заявила о "дестабилизирующем поведении" России, в том числе укрывательстве групп, стоящих за хакерскими атаками с применением вирусов-вымогателей". Канада СВС: "Ведущие демократии мира в 25-страничном итоговом заявлении обязались положить конец пандемии и подготовиться к жизни в будущем [постпандемийном мире], а также поддержать "зеленую революцию" на пути своих экономик к выздоровлению. Что касается Китая, то, кроме жесткой позиции относительно уважения прав человека, формулировки были явно и неожиданно спокойными... В документе есть ссылка на предоставление развивающимся странам безопасной и доступной инфраструктуры [план "Восстановим мир лучше, чем он был", Build Back Better World], которая должна стать альтернативой китайской инициативе ["Шелковый путь"], но она не кажется такой жесткой, как хотели бы США. Китай несколько раз упоминается в итоговом коммюнике, но формулировки в основном звучат нейтрально, что отражает раскол среди лидеров "семерки" относительно того, как себя вести в отношении Пекина, который становится все более агрессивным в экономическом, а порой и политическом плане". The Globe and Mail: "Лидеры G7 в воскресенье взяли резкий тон в отношении Китая, призвав к новому расследованию происхождения вируса COVID-19 и покритиковав Пекин за нарушения прав человека, а также сделали еще ряд выпадов в адрес авторитарного государства. В совместном заявлении группа семи богатых демократий призвала Китай уважать права и свободы человека как в Синьцзяне, где Коммунистическая партия содержит обширную систему лагерей по идеологической обработке граждан, так и в Гонконге, где Пекин уничтожил большую часть прав бывшей автономии. В итоговом заявлении также отражена озабоченность по поводу напряженности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, особенно вокруг Тайваня, в связи с ростом военной активности КНР в этом районе. Даже громкое заявление "семерки" с обещанием передать 1 млрд доз вакцины от коронавируса нуждающимся странам отчасти стало ответом Пекину на его усилия в рамках "вакцинной дипломатии"... В предыдущих итоговых заявлениях лидеры G7 избегали конкретной критики Пекина, но президент США Джо Байден прибыл в этом году на саммит в стремлении сплотить своих союзников и занять более жесткую позицию в отношении авторитарных правительства, в том числе Китая и России. Но даже в условиях, когда Китай стал ключевой темой встреч в минувшие выходные дни, формулировки итогового заявления оказались заметно менее убедительными, чем те, которые звучали на брифингах американской делегации. Это отражает желание европейских лидеров не провоцировать Пекин в то время, когда, как они надеются, китайская экономическая мощь поможет вывести мир из кризиса, вызванного пандемией". Великобритания Financial Times: "Борис Джонсон пообещал сделать "все, что потребуется", чтобы защитить целостность Великобритании после того, как его правительство обвинило [президента Франции] Эмманюэля Макрона в том, что тот говорил о Северной Ирландии "как о какой-то другой стране". Напряженность по теме Brexit вспыхнула вновь на саммите G7 в воскресенье, когда британские премьер-министр и министр иностранных дел Доминик Рааб начали новую словесную войну с ЕС... Несмотря на призывы президента США Джо Байдена к тому, чтобы обе стороны прекратили скандал и нашли решение, саммит G7 привел к обострению напряженности по теме торговых режимов в регионе после Brexit". The Guardian: "От G7 последовали новые обещания улучшать образование девочек, предотвращать будущие пандемии и защищать биоразнообразие. И внезапно появилось новое ощущение того, что глобальное сотрудничество, которое было просто невозможно в эру Трампа, вновь достижимо. Это продемонстрировала сделка о минимальном глобальном налоге, достигнутая министрами финансов G7 на прошлой неделе. Но решения по самым важным мировым проблемам — чрезвычайной ситуации с климатом и пандемии — вызвали сильное разочарование у общественных активистов. Один миллиард доз вакцин, которые лидеры Группы семи договорились пожертвовать, очень далеки от 11 млрд доз, о необходимости которых заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, чтобы защитить 70% мирового населения. Он также хотел бы, чтобы крайним сроком было установлено следующее лето, а не конец 2022 года, определенный Джонсоном в качестве цели. В отношении климата G7 повторила обещание десятилетней давности "мобилизовать" финансирование в размере $100 млрд в год, которое было сделано на саммите в Копенгагене [в декабре 2009 года] и которое уже выполнено примерно на 80%. Лидеры взяли на себя обязательство увеличить свой вклад, чтобы достичь указанного объема, но это слабо походило на "зеленый" план Маршалла, как его описывали в некоторых сообщениях".

Би-би-си: "Семи странам также стоило большого труда согласовать жесткую позицию по Китаю. Как выражаются дипломаты, был высказан "полный спектр мнений", иными словами, стороны не могли прийти к согласию. Однако в целом саммит не стал пустым мероприятием. Самые могущественные политики Запада громко заявили о своих намерениях. После кризисного года и бурного периода, когда у власти находился американский президент, чьи инстинкты шли вразрез с традиционной дипломатией, лидеры выразили единое мнение о том, что страны могут достичь большего, работая сообща, а не порознь. Премьер-министр Великобритании за эти несколько дней также хотел продемонстрировать, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство по-прежнему будут рассматривать как важного и ценного союзника. По воле случая как раз подошла очередь Великобритании командовать парадом G7, и в команде Джонсона уверены, что страна преуспела в роли хозяйки саммита". Independent: "Выслушав призыв [телеведущего и натуралиста] Дэвида Аттенборо действовать без промедления, члены клуба развитых демократий также пообещали отказаться от использования угольных электростанций, не оснащенных технологиями улавливания углерода. Однако они не представили ни подробного плана, ни сроков, в которые это будет сделано, хотя и согласились со следующего года прекратить субсидирование новых проектов в сфере угольной энергетики в развивающихся странах. Тем временем бывший премьер-министр Гордон Браун назвал саммит "непростительным моральным фиаско" после того, как страны G7 согласились предоставить лишь 870 млн из 11 млрд доз вакцин, которые, по оценкам ВОЗ, нужны для того, чтобы в следующем году вакцинировать мировое население, и не взяли на себя новых обязательств по финансированию вакцинации. Джонсон занял оборонительную позицию и отрицал, что баталии по теме Brexit и его решение резко сократить объемы помощи, оказываемой зарубежным странам, окончательно подорвали саммит, в ходе которого он впервые появился на международной арене в роли хозяина подобного мероприятия за пять месяцев до конференции ООН по климату в Глазго". Франция Ouest France: "Объединившись в ответ на вызовы со стороны Китая и России и решив вернуть планету к нормальной жизни после пандемии, лидеры G7 посвятили третий день своей работы климатическим вопросам. Выступление ансамбля военно-морских сил и воздушное шоу королевских ВВС предшествовали объявлению совместных инициатив по решению глобальных проблем — от борьбы с пандемией коронавируса до взаимоотношений с Россией и Китаем. Эта картина взаимопонимания, однако, была омрачена разногласиями между европейцами и британцами по Brexit и трудному вопросу Северной Ирландии. Объединение британских, французских, немецких, итальянских, японских и канадских союзников против Москвы и Пекина стало главной целью европейского турне президента США Джо Байдена — его первого зарубежного путешествия, которое знаменует возвращение США на международную арену после изоляции эпохи Трампа". Les Echos: "После трехдневных дискуссий в Карбис-Бэй лидеры G7 заявили о мобилизации усилий, чтобы предоставить 1 млрд доз вакцин от коронавируса бедным странам. Они подтвердили свои обязательства по борьбе с глобальным потеплением перед COP26 (Конференция ООН об изменении климата) в Глазго, одобрили соглашение о налогообложении транснациональных корпораций и предложили широкий инфраструктурный план для развивающихся стран... Остается теперь заключить договор на уровне G20 и ОЭСР. На этой стадии многие развивающиеся страны-участницы "двадцатки" присоединились к линии "семерки": в их числе ЮАР, Мексика и Индонезия. Пекин, однако, не раскрыл свои карты... Тень Китая накрывала саммит все эти три дня. Лидеры G7 предложили развивающимся странам широкую программу развития их инфраструктуры. Основной целью этого проекта является противодействие растущему влиянию Китая с его "Новым шелковым путем". Программа будет способствовать налаживанию партнерских отношений в целях удовлетворения потребностей в этой области к 2035 году. В то время, как Белый дом оценивает эту программу в $40 трлн, в коммюнике G7 не называется какая-либо конкретная цифра". Le Parisien: "Я убежден, что лидерство сильнее через партнерство". В словах Эмманюэля Макрона после саммита G7 в это воскресенье прозвучало настоящее удовлетворение и желание продемонстрировать, что с тех пор, как Дональд Трампа покинул Белый дом и его место занял Джо Байден, наступил переломный момент. Лидеры стран G7, которые провели вместе три дня в Корнуолле, на юго-западе Англии, в воскресенье заявили о своей готовности положить конец пандемии коронавируса путем распространения вакцин и предпринять усилия в защиту климата. Саммит ознаменовался новой динамикой в пользу западного подхода к многосторонности, во главе которого стоят США. Значительную часть трехдневного саммита лидеры G7 посвятили дипломатическим вопросам, в центре которых были Китай и Россия... Напоминаем, что свое европейское турне президент США Джо Байден завершит встречей с президентом России Владимиром Путиным. Со своей стороны, Эмманюэль Макрон проводит различия между Россией и Китаем. "Есть разница между демократиями, ставшими, как Россия, либеральными, и державами, ставшими недемократическими, как Китай". При этом Макрон высказался за "позитивную повестку дня" и призвал работать с Китаем по всем вопросам каждый раз, когда это становится возможным". Le Journal du Dimanche: "Лидеры G7, каждый из которых прошел вакцинацию, объявили в начале саммита, что они обязуются безвозмездно предоставить к концу первой половины 2022 года 1 млрд доз вакцин 92 странам мира, которые в них больше всего нуждаются. Однако, по данным НПО Oxfam, мир нуждается в 11 млрд доз "сейчас, а не позже"... Что касается отмены патентов на вакцины, то Соединенные Штаты и Франция при определенных условиях поддерживают эту идею, однако Германия выступает против". Германия Frankfurter Rundschau: "Саммит G7 без Трампа. Уже это — прогресс. Но особенного прорыва удалось достичь по проблеме климата. Как крупнейшая мировая экономическая держава, США не только признают опасность изменения климата. Они хотят бороться с этим с помощью беспрецедентной программы инвестиций. Уже одно это позволило вписать в совместное заявление G7 пункт о сокращении выбросов CO2 почти вдвое к 2030 году. Это соответствует Парижскому договору. Если блок стран, производящий почти половину мировой экономики, всерьез к этому стремится, то это уже важно. Однако документ саммита, как известно, не предназначен для скорейшей реализации. Вопрос в том, насколько последовательно будет действовать "семерка". Группе семи действительно нужно радикально сократить свои субсидии на ископаемое топливо. G7 [без Трампа] уже неоднократно заявляла об этих планах, но так и не реализовала их. И в настоящее время эта проблема остается, как и прежде, на поверхности. В рамках различных программ помощи, начатых из-за пандемии, на ископаемое топливо было потрачено больше денег, чем на зеленую энергию. Этот шанс был упущен". Handelsblatt: "Это было первое после Brexit крупное внешнеполитическое событие под патронажем премьер-министра Великобритании. Как хозяин саммита G7 он хотел доказать, что Великобритания может влиять на мировую политику даже будучи за пределами ЕС. Королевство, согласно его идее, должно действовать как посредник на международной арене, объединять участников и находить совместные решения. Джонсону частично это удалось: за три дня он смог объявить о важных решениях по борьбе с пандемией и по защите климата. Под давлением США "семерка" подтвердила свои претензии на лидерство и четко отделила себя от Китая. Атмосфера на переговорах тоже была хорошей. В основном это связано со сменой главы Белого дома: президента США Джо Байдена приняли как "блудного сына". Канцлер Ангела Меркель, со своей стороны, также похвалила "идеальную организацию" саммита - от приема с королевой до барбекю на пляже. Поэтому Джонсон мог бы считать встречу успешной, если бы не Brexit. Спор между британцами и европейцами по теме Северной Ирландии оставался актуальным почти каждый день". Mitteldeutsche Zeitung: "Интересно посмотреть, как G7 будет вести дела с Китаем в дальнейшем. Тон заключительного документа на удивление понятен. Недобросовестная торговля, серьезные нарушения прав человека, загрязнение окружающей среды и жесткая линия по отношению к Гонконгу — страны "семерки" больше не могут закрывать на это глаза. Теперь, согласно итоговому коммюнике, они хотят выработать коллективный подход, "чтобы положить конец действиям, противоречащим правилам рынка". Впрочем, такие формулировки довольно расхожи. У G7 нет фиксированных структур для реализации таких намерений". Kölner Stadt-Anzeiger: "На саммите было сказано достаточно громких слов. К сожалению, на таких мероприятиях государственные деятели часто убеждают себя в своих гуманитарных и либеральных ценностях в красивой обстановке, а затем — с уверенностью в том, что они находятся на правильной стороне мирового курса, — дают большие обещания. В мелочах национальной политики от объявлений часто почти ничего не остается". Италия Corriere della sera: "Итоговое коммюнике получилось в жестких тонах, но не агрессивных. По вопросу, который стал доминирующим в повестке дня, а именно по отношениям с Китаем, странам "семерки" удалось найти точку равновесия: американцы, как и хотели, добились осуждения режима в Пекине по разным направлениям, но европейцам удалось смягчить общий тон. Всем очевидно и все согласны, что для всего Запада в ближайшем будущем главным вызовом станет вопрос о том, как выстраивать отношения с Китаем. И это в итоге отодвинуло на второй план проблему, которую для Запада представляет Россия Владимира Путина. Лидеры "семерки" нашли слова осуждения "дестабилизирующих действий страны". La Stampa: "Из Корнуолла начинается долгий путь к трансатлантическому сближению и многополярному миру. Этот путь непростой, но важен метод: сначала нужно опираться на единодушие стран, которые разделяют демократические ценности, то есть Группы семи, чтобы потом расширить круг за счет ведущих экономических держав, то есть Группы двадцати. И такой подход выводит Италию во главе с Марио Драги на передовые рубежи. И потому, что премьер придерживается линии прагматического идеализма, и потому, что именно в Риме состоится саммит "двадцатки". La Repubblica: "Настоящее укрепление сотрудничества, альянс, способный противостоять вызовам современности, новая страница в отношениях США и ЕС. В определенном смысле саммит США — ЕС в Брюсселе может стать продолжением только завершившейся встречи "семерки". И, похоже, "проблема Китая" начинает определять одно из измерений отношений Вашингтона и ЕС, которое может принять новую мощную форму сотрудничества. Подход к противостоянию любым угрозам диктует понимание того, что для Белого дома любая из них ведет к Китаю и вторично к России. Европа, разумеется, постарается сделать все возможное, чтобы свести такие вопросы, как расследование происхождения коронавируса и требование уважать права человека, к идее, что это не "операция против Китая", а более "солидное и системное" сотрудничество". Япония Kyodo: "Президент Байден работает над восстановлением лидерства США на мировой арене, делая акцент на многостороннем подходе. Кажется, что сейчас между лидерами "семерки" больше настроя на единство по сравнению со встречами во время президентского срока Дональда Трампа. Предыдущий президент США стоял особняком от своих коллег по ряду вопросов, включая торговлю. Стремясь противостоять растущему влиянию Пекина, лидеры G7 также договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран. По словам высокопоставленного чиновника США, для ее реализации будут направлены сотни миллиардов долларов. Она должна стать альтернативой китайской инициативе "Один пояс, один путь". Критики говорят, что китайской инициативе не хватает прозрачности, а также соблюдения трудовых и экологических стандартов".