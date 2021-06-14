Стороны на переговорах по Ирану в Вене согласовали отмену всех секторальных санкций

ТЕГЕРАН, 14 июня. /ТАСС/. Стороны на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене согласовали отмену всех секторальных санкций, включая нефтяные. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"На сегодняшний день согласована отмена всех секторальных санкций, включая санкции в энергетической сфере", - сказал он. Дипломат уточнил, что речь о финансовой, нефтяной и транспортной сферах. "Нет договоренностей о чем-то за пределами ядерной сделки, поскольку Совместный всеобъемлющий план действий не подлежит пересмотру и обсуждается полная реализация СВПД", - добавил он.

Санкции США в отношении Ирана делятся на два типа: секторальные, которые включают экспорт нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей, и персональные, введенные в отношении иранских физических и юридических лиц.

По словам Хатибзаде, "то, что сейчас происходит в Вене, не имеет отношения к [иранским президентским] выборам и внутренней ситуации в Иране". "По вопросам [переговоров] должно быть принято политическое решение в столицах [стран - участниц диалога]. Если это произойдет, то возвращение к ядерной сделке возможно", - добавил он.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном.

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.