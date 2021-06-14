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В НАТО заявили, что саммит не назовет возможные сроки вступления Грузии и Украины в альянс

Вместе с тем, как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, "дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии, лишь подтвердив, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет права вето в этом процессе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг выступая в понедельник в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита альянса.

"Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте [апрель 2008 года] в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь", - заявил генсек.

Теги
УкраинаСШАГрузияСтолтенберг, Йенс
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