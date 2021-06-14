Участники саммита ЕС - США примут решение о запуске диалога по России

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и США на саммите 15 июня намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России, по примеру диалога по Китаю", - сказал он.

Саммит призван возобновить отношения между Брюсселем и Вашингтоном, заявил представитель.

"Этот саммит будет про возобновление партнерства между Евросоюзом и США. Ожидается, что лидеры определят позитивную повестку на ближайшие годы", - сказал он.

Лидеры обсудят восстановление поездок между странами сообщества и Вашингтоном, которые в настоящее время невозможны из-за пандемии.

"Мы также обсудим восстановление безопасных поездок между ЕС и США", - сказал он.