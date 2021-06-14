Правительство Украины до 1 июля представит новую программу своей деятельности

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в течение июня подаст на рассмотрение Верховной рады новую программу своей деятельности во всех сферах. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики страны Алексей Любченко на форуме "Украина 30" в понедельник.

"Сейчас готовится программа действий правительства, которая будет подана до 1 июля в парламент. И это как раз реализация тех шагов, тех стратегических задач, определенных в национальной экономической стратегии", - сказал он, выступление которого транслировалось в YouTube-канале форума.

Любченко добавил, что его ведомство в настоящее время работает над "новой моделью экономического роста" страны, которая будет опираться на имеющиеся ресурсы государства. По словам министра, Киев не располагает значительными инвестиционными ресурсами, однако следует определить "точки роста" для экономики на имеющейся ресурсной базе, и которые бы дали "быстрый результат". Он констатировал, что украинская экономика остается "сырьевой, ориентированной на потребление", а новая модель экономики будет управляемой, ориентированной на большую добавленную стоимость выпускаемой продукции, а также предполагать быструю модернизацию производства.

В 2020 году парламент Украины несколько раз отправлял на доработку программу деятельности кабмина страны. Депутаты подвергли резкой критике представленный проект документа, сравнив его со "школьным рефератом". Несколько депутатских фракций заявляли об инициативе отставки всего состава правительства, поскольку работа кабмина является неэффективной.