Лукашенко: производство ракет и боеприпасов в Белоруссии должно быть локализовано

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым локализовать производство ракет и боеприпасов для стрелкового оружия в республике.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще, - сказал Лукашенко. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - сказал Лукашенко в понедельник, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе Витебской области, передает президентская пресс-служба.

По информации пресс-службы, "глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства, чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения".

Кроме того, Лукашенко предложил обучить население навыкам обращения со стрелковым оружием. По его словам, этим навыкам обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. "А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал глава государства.

Поездка в Оршанский район

Президент Белорусии в понедельник проинспектировал производство ракет и боеприпасов в Оршанском районе Витебской области.

"Первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов государственного военно-промышленного комитета. Здесь Александр Лукашенко ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом в нем напомнили, что по поручению президента создания в стране стрелкового оружия и боеприпасов на базе кластера "Устье" организованы пять новых цехов, где производят, модернизируют определенные типы стрелкового оружия. "В течение полутора лет разрабатывалась нормативно-правовая база, в том числе по деятельности подразделений, которые имеют дело с опасными взрывчатыми веществами", - подчеркнули в пресс-службе.

Глава республики ознакомился также с производством отечественных патронов. Как ему было доложено, в настоящее время здесь выпускают три типа патронов для оружия калибра 9 мм, но производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 20 млн патронов различных калибров. Президенту также представили образцы стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства. По данным пресс-службы, некоторые образцы стрелкового оружия полностью произведены в республике.

По словам председателя государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса производство стрелкового оружия это одно из новых направлений для Госкомвоенпрома. "За последние полтора года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия - и пистолеты, и автоматы. Ряд таких изделий уже находится на вооружении белорусской армии. Другие новейшие образцы проходят испытания. До конца этого года планируется, что еще две разработки поставим на вооружение", - отметил он.

Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом 8 июня заявил, что "в силу сложившихся обстоятельств" очень остро стоит вопрос обеспечения белорусской армии современным вооружением. Глава государства также отметил, что Белоруссия должна быть обеспечена стрелковым оружием собственного производства на случай возникновения вооруженного конфликта.