В Белоруссии заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Белоруссия, для которой Россия является стратегическим партнером, готова к сотрудничеству с ней по всем направлениям. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время встречи с послом России в республике Евгением Лукьяновым в понедельник, сообщает агентство БелТА.

"Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга", - сказала она. По словам Кочановой, "в этот непростой период" для двух стран важно, "когда есть надежное плечо брата, соратника". Она назвала РФ стратегическим партнером Белоруссии и отметила, что Минск готов к сотрудничеству по всем направлениям.

По словам Кочановой, вместе с тем, странам нужно "еще много работать" над тем, чтобы существующие вопросы решались более эффективно. При этом она отметила, что работа нового российского посла "придаст новый импульс отношениям и сложившийся уровень сотрудничества будет приумножен".

Со своей стороны Лукьянов отметил, что Белоруссия и Россия не забывают свою историю. "Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего", - подчеркнул он. По его словам, "это прежде всего история наших братских народов", которые объединены "общим пониманием ценностей, смысла бытия". Лукьянов пояснил, что "поэтому и применяются столь агрессивные попытки" развести Минск и Москву, "противопоставить друг другу". "Вместе мы сильны, а поодиночке слабее", - добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия и Белоруссия как страны - учредители ООН лучше многих знают цену мира. Лукьянов сказал, что Белоруссия в Великой Отечественной войне понесла колоссальные потери, "этот каток прошел по белорусской земле".

"Не принимают нас, славян. И я говорю не про нашу загадочную русскую душу или еще что-то. Мы на самом деле очень простые", - отметил дипломат. "Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески, если это дружба и поддержка, - добавил он. - Но когда это все через губу или через колено. Когда нам указывают, мол, вы вначале условия выполните, а потом мы вас по головке погладим - этот период в новейшей российской истории мы уже прошли". Посол подчеркнул, что Минску и Москве "не нужны обострения, санкции, внутреннее давление и все остальное". "Наша задача, как и у любого нормального государства, - обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан", - сказал дипломат, назвав это фундаментом безопасности государства.