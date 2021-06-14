Джонсон ожидает довольно жесткого разговора на встрече Байдена и Путина

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ожидает, что президент США Джо Байден донесет жесткие послания до своего российского коллеги Владимира Путина на встрече в Женеве 16 июня. Об этом глава британского правительства заявил в понедельник по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

"Я знаю, что президент Байден донесет довольно жесткие послания до президента Путина в ближайшие несколько дней", - отметил Джонсон, который встречался с Байденом на саммите Группы семи (G7) в Корнуолле, который завершился в воскресенье.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.