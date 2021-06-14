Джонсон назвал саммит НАТО возможностью для США подтвердить трансатлантическое единство

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что саммит лидеров стран НАТО станет подходящей возможностью для президента США Джо Байдена подтвердить приверженность Вашингтона трансатлантическому единству. Соответствующее мнение глава британского правительства выразил в понедельник по прибытии на саммит Североатлантического альянса.

"Я рад находиться в Брюсселе на очень важном саммите НАТО. Это первый саммит с участием президента США Джо Байдена, возможность вновь подтвердить важность трансатлантического союзничества, в которое президент США сильно верит", - указал Джонсон. Он добавил, что "НАТО - это не только про защиту территорий, это также и про защиту нашего образа жизни".

По словам Джонсона, лидеры стран НАТО на саммите обсудят ключевые темы международной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане и Украине. "Мы также рассмотрим вопрос модернизации НАТО, превосходный проект генерального секретаря Йенса Столтенберга "НАТО - 2030", - отметил он.

Ранее Великобритания неоднократно заявляла о полной поддержке инициативы "НАТО - 2030", которую лидеры 30 стран альянса должны утвердить в ходе саммита 14-15 июня в Брюсселе. Ожидается, что документ, который станет планом реформирования альянса и определит рамки будущей стратегической концепции НАТО, будет включать пункты о противодействии РФ и Китаю, кибернетическим и гибридным атакам, необходимости новых подходов к защите интересов стран НАТО в космическом пространстве, подтверждении обязательств членов альянса повышать свои военные расходы, а также менять их структуру ради приобретения более современной военной техники.